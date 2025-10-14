Termosifoni troppo stretti per essere puliti bene? Prova il mio trucco e sarà semplicissimo

Con l’arrivo dei primi freddi, i termosifoni tornano in funzione dopo mesi di inattività. E proprio in questo momento ci si accorge di quanto polvere si sia accumulata tra le strette fessure, spesso impossibili da raggiungere con i comuni strumenti per la pulizia. La loro conformazione, infatti, rende complicato rimuovere lo sporco che si annida all’interno, e non basta un colpo di piumino o una passata veloce per ottenere un risultato davvero efficace.

Oltre a essere un problema estetico, la polvere nei termosifoni può incidere anche sull’efficienza del riscaldamento. Il calore, infatti, si diffonde meno uniformemente e può impiegare più tempo a riscaldare gli ambienti. Inoltre, l’aria calda che passa attraverso la polvere rischia di diffondere nell’ambiente particelle che peggiorano la qualità dell’aria, soprattutto per chi soffre di allergie o ha bambini in casa.

Termosifoni stretti, il trucco perfetto per pulirli in poche mosse

Eppure, nonostante sia noto a tutti quanto sia importante una pulizia regolare dei termosifoni, spesso anche a causa della loro forma troppo stretta, non si riescono a pulire a dovere, lasciandoli diventare un accumulo di polvere, di sporco e anche di germi e batteri, pronti a svolazzare nell’aria. Fortunatamente, esiste un modo semplice e pratico per risolvere questo problema, senza smontare nulla e senza spendere in costosi accessori specifici.

Il rimedio più efficace per pulire a fondo i termosifoni prevede l’utilizzo del phon, sì, proprio quello per asciugare i capelli. Basterà semplicemente spegnere il riscaldamento e posizionare un panno umido o un vecchio asciugamano sotto il termosifone, sul pavimento. Poi, con il phon impostato sull’aria fredda o tiepida, si soffia l’aria dall’alto verso il basso, dirigendola tra le fessure.

La corrente d’aria spingerà via tutta la polvere accumulata all’interno, facendola cadere sul panno sottostante. In pochi minuti, il termosifone sarà completamente pulito, anche nei punti più difficili da raggiungere. Per aumentare l’efficacia, si può utilizzare una spazzola lunga e sottile, come quelle per bottiglie o radiatori, per accompagnare il flusso dell’aria e sollevare eventuali residui più ostinati.

È importante effettuare questa pulizia periodicamente, soprattutto all’inizio e alla fine della stagione fredda. In questo modo si migliora la resa termica, si riduce la circolazione di polveri e si contribuisce a mantenere l’ambiente domestico più salubre. Un gesto semplice, ma che in casa farà la netta differenza.