Stop a Il Paradiso delle Signore, decisione Rai: quando si ferma

Dopo anni di successi Il Paradiso delle Signore sta attraversando un momento di difficoltà sul piano degli ascolti. Se l’anno scorso la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi viaggiava intorno a una media del 19-21% di share, la nuova stagione ha perso seguito nella fascia pomeridiana. Attualmente Il Paradiso si assesta su una media di 1,2 milioni di spettatori giornalieri con uno share tra il 15 e il 16%.

Colpa – o merito – della concorrenza diretta della nuova soap turca di Canale 5, La forza di una donna, capace di fidelizzare il pubblico nei mesi della pausa estiva del Paradiso delle Signore, adesso sfidato nella sua stessa fascia oraria (dalle 16:00 in avanti). Lo scorso mercoledì 22 ottobre il period drama di Rai 1 è apparso in leggera ripresa facendo registrare un incoraggiante 17% di share con 1 milione e 409 mila spettatori.

Numeri ancora insufficienti però per scalzare la dizi Mediaset, che si attesta sul 25-26% di share. Al punto che Viale Mazzini sta valutando, tra le varie opzioni, di spostare di un quarto d’ora circa (dalle 16:00 alle 16:15) l’inizio della soap opera arrivata alla decima stagione. In casa Rai si valuta anche l’ipotesi di uno stop di qualche giorno per rilanciare la serie.

La Rai ha deciso: quando si ferma Il Paradiso delle Signore

Il calo degli ascolti di una delle soap di punta di Rai Fiction è oggetto di attente valutazioni da parte di Viale Mazzini. In chiave rilancio si è fatta largo l’idea che una piccola “vacanza” possa rivelarsi tonificante nella gara dell’Auditel. I numeri del resto parlano chiaro. Merito sicuramente della concorrenza agguerrita di Mediaset. Ma potrebbe anche esserci dell’altro.

La riduzione dell’interesse da parte del pubblico potrebbe anche essere la spia di una saturazione. A dieci anni dalla prima messa in onda (le prime due stagioni del Paradiso andarono in onda in prima serata, solo dalla terza la serie passò nel daytime pomeridiano) la quotidianità potrebbe aver “logorato” il palinsesto. Per questa ragione i vertici aziendali avrebbero pensato a una strategia per il rilancio del Paradiso delle Signore.

A dicembre per la storica soap di Rai è previsto un lungo stop. Il Paradiso delle Signore prolungherà la sua pausa natalizia. La soap ambientata nella Milano di metà anni Sessanta non andrà in onda il 24, il 25 e il 26 dicembre 2025. Le puntate inedite verranno trasmesse soltanto a partire dal lunedì successivo ovvero dal 29 dicembre.

In tutto insomma fanno cinque giorni di stop. Una “vacanza” piuttosto lunga che si propone di ravvivare la curiosità e l’interesse per la serie. La strategia appare semplice: una breve assenza per alimentare la mancanza e la nostalgia. Si parla anche di un possibile ritorno nel cast di un personaggio molto amato come Vittorio Conti, ma ancora non ci sono certezze al riguardo.