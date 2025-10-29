Sinner-Alcaraz, nuovo sorpasso nel ranking ATP: i dettagli

Rendere possibile ciò che, dopo Shanghai, era apparso impossibile ai più. Dopo aver acquisito fiducia grazie alla vittoria ottenuta a Riyadh nella ricca esibizione del ‘Six Kings Slam‘, quando in finale ha battuto il rivale di sempre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha confermato il suo ottimo momento di forma trionfando a Vienna, dove ha piegato la resistenza di un ottimo Sascha Zverev.

Approfittando anche dell’assenza del campione spagnolo, che ha preferito concedersi una settimana di riposo prima del rush finale di una stagione per lui incredibile, l’altoatesino ha sensibilmente accorciato le distanze nei confronti del classe 2003 nel ranking ATP.

Dopo aver subìto il sorpasso a New York (questo il doloroso effetto collaterale della finale persa da Jannik agli Us Open), la forbice tra i due si era notevolmente allargata anche in virtù della prematura eliminazione dell’azzurro in quel di Shanghai. I crampi che costrinsero al ritiro l’ultimo vincitore di Wimbledon nel confronto con Tallon Griekspoor sono costati la bellezza di 950 punti all’italiano, che difendeva il pesante fardello di 1000 punti ottenuti col trionfo dell’anno precedente.

Considerando poi che all’orizzonte, proprio nell’ultima competizione del 2025, Jannik sarebbe stato chiamato a difendere i 1500 punti ottenuti nel 2024 con la vittoria delle Finals (contro i soli 200 accumulati da un Alcaraz che lo scorso anno uscì al Round Robin della kermesse), l’ipotesi di riprendersi la vetta della classifica mondiale entro la fine dell’anno era apparsa più che utopistica.

La vittoria di Vienna però ha rimesso clamorosamente Sinner in corsa per un sorpasso che, per quanto forse provvisorio, appare ora possibile.

La doppia missione di Sinner a Parigi: Alcaraz trema

Scorrendo il ranking ATP dopo il torneo di categoria ‘500’ della capitale viennese, si nota come ora il distacco tra lo spagnolo e l’azzurro si sia ridotto a soli 740 punti. Il margine più basso da quando Alcaraz ha superato Sinner lo scorso settembre.

Nell’immediato poi, il Rolex Masters 1000 di Parigi potrebbe teoricamente favorire non poco il nativo di San Candido. Già perché nel 2024 Jannik non partecipò al torneo, mentre lo spagnolo uscì in ottavi di finale per mano del padrone di casa Ugo Humbert.

Ecco che allora se Sinner dovesse vincere in Francia e contemporaneamente Alcaraz non andare oltre i quarti di finale, il sorpasso sarebbe già realtà visto che il bicampione del Roland Garros guadagnerebbe solo 100 punti (contro i 1000 dell’azzurro in caso di trionfo) rispetto al risultato ottenuto nel 2024.

Come anticipato, se anche Jannik dovesse operare il sorpasso, le cose si metterebbero comunque male a Torino, dove Jannik è comunque chiamato a difendere la pesante cambiale di 1500 punti messi in bacheca 13 mesi fa.