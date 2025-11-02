Tegola Bremer, si allungano i tempi di recupero: quando torna

Ieri sera abbiamo visto la prima Juve di Luciano Spalletti con i bianconeri che hanno portato a casa tre punti importanti in chiave classifica e ha dato subito importanti segnali. Per il match di Cremona il tecnico toscano ha fatto di necessità virtù ed ha inserito Koopmeiners in un ruolo inedito, addirittura schierandolo come braccetto difensivo in difesa. I problemi della Juve sono ovviamente legati al centrale brasiliano Gleison Bremer.

Parliamo probabilmente di uno dei giocatori più importanti del club bianconero, forse il più importante ma l’infortunio che lo ha costretto ai box la scorsa stagione sta condizionando anche quest’annata e il brasiliano è purtroppo spesso alle prese con problemi fisici. L’infortunio di Kelly ha complicato ulteriormente le cose mentre Gatti e Rugani non convincono del tutto ed il club è in grossa difficoltà.

Insomma Bremer è ai box per infortunio e la Juve è in difficoltà ma nelle ultime ore nuovi aggiornamenti fanno tremare i tifosi bianconeri. La Juve perde Bremer, il calciatore è fermo per infortunio e i tifosi sono in attesa di conoscere le ultime sul suo rientro, un giocatore fondamentale nelle dinamiche del club e ora le cose potrebbero complicarsi ulteriormente.

Infortunio Bremer, la Juve ora trema: le ultime sulle sue condizioni

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sugli infortunati ed in particolare su Bremer le cui condizioni tengono banco e preoccupano all’interno del club bianconero. Come sottolinea il quotidiano prosegue il percorso riabilitativo del giocatore e la società – e ovviamente Luciano Spalletti – sperano che il giocatore rientri il prima possibile. Il giocatore, a meno di colpi di scena, dovrebbe tornare per la sfida contro il Napoli di inizio Dicembre e anche a Novembre quindi il suo ritorno in campo è rinviato.

A meno di sorprese Bremer potrebbe rientrare per la trasferta del Maradona contro il Napoli, gara poi molto importante per la squadra di Spalletti. Meglio invece le cose per quel che riguarda Cabal che dovrebbe tornare verso metà mese e potrebbe dare cosi un’importante opportunità per il pacchetto difensivo.

Buone notizie dall’infermeria visto che per il match di Champions League contro lo Sporting Lisbona il club bianconero dovrebbe recuperare Edon Zhegrova, sempre alle prese con i problemi al pube, e poi Fabio Miretti che in questi giorni potrebbe finalmente fare il suo debutto stagionale.