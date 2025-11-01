Via libera di Spalletti: lascia la Juve e va a Madrid a gennaio

Importanti novità in casa Juve e presto potrebbero esserci importanti novità. Il nuovo tecnico Luciano Spalletti ha deciso.

Poche ore e Luciano Spalletti farà il suo debutto come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico è subentrato a stagione in corso per provare a sbloccare una squadra in evidente difficoltà, la Juve fatica e non poco e la squadra deve reagire il prima possibile. Questa sera i bianconeri affronteranno un test non semplice a Cremona contro la Cremonese, una delle rivelazioni di questa stagione.

La Juve deve quindi rilanciarsi e il tecnico ha le idee chiare su quale formazione mettere in campo, nello specifico pensa probabilmente ad una coppia d’attacco composta da Openda e Vlahovic e complice l’assenza per infortunio di Yildiz, assente cosi dai convocati. Ma anche durante la conferenza stampa di presentazione si è parlato del mercato e del futuro di alcuni giocatori bianconeri.

Da un lato il tecnico avrà il compito di rilanciare Koopmeiners, grosso investimento bianconero ma che ha fatto tanta fatica nell’ultimo anno e mezzo e poi c’è da valutare il caso Vlahovic. Il centravanti giocherà titolare stasera, ma c’è un problema non da poco e cioè che il calciatore ha il contratto a scadenza a giugno e difficilmente lo rinnoverà. Anzi aumentano i rumors sul suo futuro ed addirittura Vlahovic potrebbe lasciare il club bianconero già nel maese di Gennaio. Un top club europeo è sulle tracce.

Addio Vlahovic, è svolta totale in casa Juve

Secondo quanto riporta Fichajes.net l’Atletico Madrid pensa seriamente ad un assalto alla Juve per arrivare a Dusan Vlahovic. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno ma potrebbe andare via per circa 15 milioni di euro già durante la sessione estiva. Lo stesso Spalletti sarebbe d’accordo con la società che gli ha chiesto apertamente di valorizzare acquisti estivi come Jonathan David e Lois Openda, grossi investimenti del club e che finora non hanno mantenuto le aspettative della società.

Vlahovic è stato finora il miglior giocatore bianconero di questa stagione, il giocatore lotta ed i tifosi apprezzano ma il divario tra richiesta e offerta per il nuovo contratto sembrano complicare le cose, Dusan dovrebbe andare via mentre i bianconeri potrebbero cosi ripartire dai nuovi attaccanti e la Juve pensa seriamente a questa opportunità.

La società valuterebbe cosi di ripartire con un nuovo progetto, niente più Vlahovic e il proseguire la volontà di abbassare il monte ingaggi, troppo alto rispetto agli ultimi anni.