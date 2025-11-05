È fatta, De Rossi torna in Serie A: dove allenerà

Le panchine di serie A si stanno scuotendo in queste ore e sono giorni davvero roventi. Abbiamo assistito all’approdo di Luciano Spalletti alla Juventus, pronto per sostituire Igor Tudor ma non solo, ci sono stati tanti cambi ed in queste ore stavolta è il turno di Daniele De Rossi, storica leggenda come calciatore della Roma e della Nazionale italiana.

Ormai non ci sono più dubbi, Daniele De Rossi è pronto a sedere nuovamente sulla panchina di un club di serie A e c’è curiosità per questa sua nuova avventura. Come allenatore della Roma ha vissuto alti e bassi ed ha faticato, il club decise ad un certo punto di esonerarlo chiamando poi Juric (e successivamente Ranieri) ma ora De Rossi riparte ancora dalla serie A, ed ora è ormai certo. Come riporta Fabrizio Romano De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa, storico club del nostro campionato.

La nuova proprietà del club ligure è molto ambiziosa e dopo tanti acquisti c’erano aspettative su Vieira che però non ha mantenuto le attese ed alla fine – dopo una decina di giornate – si è arrivati alla chiusura del rapporto con il seppur ottimo tecnico francese. Ora si riparte, e il club ha deciso di puntare su un tecnico giovane e ambizioso come De Rossi. Ormai è davvero fatta.

De Rossi torna in panchina, l’annuncio fa sognare i tifosi

Come sottolinea il giornalista Fabrizio Romano si è ormai ai dettagli per l’annuncio di Daniele De Rossi come il nuovo tecnico del Genoa. Ci sono solo alcuni dettagli del contratto da sistemare, ma il club vuole Daniele e l’allenatore ha una gran voglia di ripartire ed è interessato molto al progetto dei liguri. Il Genoa era ultimo fino all’ultima giornata dove invece ha vinto all’ultimo minuto a Sassuolo ed è ora in una posizione di classifica leggermente più tranquilla. Naturalmente l’obiettivo di questa stagione resta la salvezza.

Un tecnico giovane e con grandi ambizioni per una squadra giovane e con grandi margini di crescita. Da Frendrup fino a Valentin Carboni, elementi giovani e con grandi prospettive ma anche personaggi di personalità ed esperienza come Cornet, Stanciu e tanti altri. Il Genoa crede molto in questo tecnico e si spera cosi di svoltare, per il presente ma anche per il futuro.