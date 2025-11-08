Thiago Motta torna in Serie A, contatto decisivo: la destinazione

Diverse panchine di serie A sono ancora in bilico, questa settimana abbiamo visto l’approdo di Daniele De Rossi a Genova e quello di Paolo Vanoli alla Fiorentina, ma in generale ci sono ancora tanti dubbi e alcune panchine sono a rischio. Nelle ultime ore sono nati nuovi rumors, Thiago Motta è pronto a tornare in panchina e dire definitivamente addio alla Juve.

L’esperienza come tecnico bianconero è stata completamente disastrosa ma Thiago è ancora sotto contratto con la Juve ed ha un lauto stipendio fino al 2027, un contratto importante e il club quindi rischia di tenerlo fino alla fine ma occhio perché nelle ultime ore una big di serie A avrebbe messo nuovamente il tecnico nel mirino, le prossime ore saranno davvero decisive per il suo futuro. Questo weekend ci sono tanti match caldi e una delle sfide più interessanti è la partita tra Atalanta e Sassuolo.

Ivan Juric non può sbagliare, in Champions ha salvato la panchina con una preziosa vittoria ma ora contro il club neroverde necessita dei 3 punti e sono fondamentali. In casa Atalanta la posizione di Juric è in bilico e in caso di esonero uno dei nomi caldi è quello di Thiago Motta, che direbbe così addio alla Juve.

Thiago Motta in serie A, il ritorno è possibile: le prossime ore saranno decisive

Questo weekend è molto delicato per alcune panchine di serie A e tra queste occhio in casa Atalanta. Al momento il club bergamasco è distante dalla zona Champions e un nuovo stop questa settimana potrebbe portare all’esonero, appena giusto prima della sosta per le Nazionali. Insomma la panchina di Juric è a rischio, si parla del possibile esonero e ci sono vari nomi per sostituirlo. Thiago Motta può sostituire Juric anche se c’è da chiarire la questione ingaggio, piuttosto importante per le casse nerazzurre.

Come riporta Calciomercato.it Motta ha rifiutato club come Valencia e Betis negli ultimi mesi e vorrebbe tornare in serie A e un club come l’Atalanta potrebbe senza dubbio intrigarlo. Tra le alternative a Motta c’è sempre la pista Palladino, libero e tra gli svincolati dopo Firenze e pronto per una nuova esperienza.

Questo turno di serie A potrebbe vedere nuovi clamorosi ribaltoni in panchina, occhio a quello che sta succedendo e occhio al possibile esonero con Thiago Motta pronto a tornare in pista, direttamente nel nostro campionato.