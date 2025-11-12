Ultim’ora Musetti, decisione pazzesca poco fa: sgomento tra i tifosi

Lorenzo Musetti non si ferma ed anzi prosegue a correre. Il tennista azzurro sembrava ormai appeso ad un filo nel match contro Alex De Minaur e la sconfitta avrebbe sancito la sua eliminazione dal torneo. Le cose fortunatamente non sono andate cosi, Musetti ha ribaltato una gara che lo vedeva sotto 5-3 nel set decisivo contro l’australiano ed ha ottenuto cosi una vittoria davvero fondamentale.

Ora l’azzurro si gioca la qualificazione nel dentro o fuori contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz ed una vittoria del carrarino terrebbe in vita anche le chance – sempre ridotte ai minimi termini – di Jannik Sinner di superare il grande rivale entro la fine dell’anno. Ma intanto arrivano importanti novità che contraddistinguono il fenomeno carrarino e sicuramente non fanno piacere ai colori azzurri.

Nella sfida contro Alex De Minaur, Musetti ha mostrato tutto il suo talento ma allo stesso tempo è apparso davvero stremato dal punto di vista fisico. Cosi quindi la situazione è molto rischiosa perchè Musetti ovviamente vuole terminare al meglio la stagione ma non vuole pregiudicare la prossima e a quanto pare avrebbe preso una decisione importante. Secondo quanto riporta Sky Sport il numero due azzurro avrebbe già preallertato il capitano della Davis Filippo Volandri riguardo la possibile rinuncia all’evento.

Italia nei guai, Musetti ha deciso: i dettagli

Lorenzo Musetti starebbe valutando seriamente di rinunciare alle Finali di Coppa Davis di Bologna, evento che si terrà tra pochi giorni. Una decisione che assume i contorni di una vera e propria mazzata per l’Italia che per l’evento già dovrà fare a meno di Jannik Sinner e ora rischia seriamente di perdere anche il suo numero due.

Tecnicamente la Nazionale italiana ha due tennisti in Top Ten e parte sempre favorita in coppa Davis ma stavolta rischia di partire con handicap, con assenze illustri ed una scelta che porterebbe ulteriori critiche riguardo l’interesse degli atleti verso la Nazionale. Alla fine l’azzurro ha giocato tantissimo nell’ultimo mese e arriva comunque non nella miglior condizione all’evento. Per questo si valuta questa possibilità con la Nazionale che ha già un piano B.

Come sottolinea l’emittente l’idea è di sostituire Musetti con Lorenzo Sonego con il torinese ben abituato al clima della Davis sebbene ciò cambi – e di molto – le aspettative riguardo la Nazionale. Le prossime ore saranno decisive per una decisione.