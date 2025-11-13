È ufficiale, separazione improvvisa: Berrettini rimane di stucco

Fase finale della stagione e mentre due italiani sono impegnati alle Atp Finals di Torino (a dire il vero oltre a Musetti e Sinner c’è anche il doppio composto da Bolelli e Vavassori) c’è chi pensa invece ad altro e tra questi c’è Matteo Berrettini. L’azzurro molto probabilmente sarà tra i protagonisti della Coppa Davis e proverà a dare una mano visto l’assenza di Jannik e la probabile assenza di Musetti nelle finali di Bologna.

La carriera di Matteo Berrettini è legata senza dubbio ai suoi coach, persone che hanno avuto un ruolo chiave nella sua crescita e che hanno contribuito a raggiungere i suoi risultati. Presto una vecchia conoscenza di Matteo potrebbe tornare in auge, protagonista nel circuito, stiamo parlando manco a dirlo del suo storico coach Vincenzo Santopadre che – a quanto pare – sarebbe vicino a diventare il nuovo coach di Lorenzo Sonego.

Santopadre è stato molto importante nella crescita di Matteo Berrettini, con lui è entrato nella Top Ten e con lui ha raggiunto la storica finale di Wimbledon. Ma i due alla fine hanno deciso di ripartire per un nuovo progetto, Santopadre ha lavorato con diversi giovani in questo periodo, vedi il francese Van Assche ma ora è pronto per un nuovo e incredibile progetto. Lorenzo Sonego avrebbe individuato in Santopadre il coach per la prossima stagione.

Addio ufficiale e colpo di scena: accordo con l’ex di Matteo Berrettini

Ma tutto è nato in queste ore e la notizia ha sorpreso tutti. Attraverso i propri social Lorenzo Sonego ha annunciato la fine della sua collaborazione con lo storico coach Fabio Colangelo, una decisione che nessuno si aspettava e il campione torinese ha scritto il seguente messaggio sui propri canali social:

“Grazie Fabio, per la dedizione e la passione che hai messo in ogni giorno di lavoro insieme. Il risultato dei Quarti di finale in Australia resterà un traguardo importante ma quello che conta di più è averti avuto al mio fianco in un momento significativo particolarmente della mia carriera”.

Insomma Sonego passa oltre, cambia coach e presto potrebbe annunciare il nuovo tecnico e nel mirino ci sarebbe proprio Santopadre che rappresenta un coach di esperienza e che ha potrebbe dare un grosso contributo in vista della nuova stagione. Intanto Sonego si prepara al futuro e potrebbe essere uno dei nomi alternativa in Davis in caso di probabile forfait di Musetti.