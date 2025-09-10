Ufficiale Berrettini, c’è un nuovo forfait: tutto stravolto

Il tennis italiano vive un momento magico e nonostante la sconfitta di Jannik Sinner con relativa perdita (speriamo momentanea) del primo posto del ranking, gode di un’ottima salute. Quattro tennisti nella Top 30 e questa settimana anche Luciano Darderi è entrato in questa speciale classifica. Non c’è nei primi 30 invece il nostro Matteo Berrettini, forse colui che ha dato inizio a questo magico momento italiano.

C’erano grandi aspettative per Matteo Berrettini in questa stagione, ma l’azzurro è stato ancora una volta alle prese con problemi fisici e questi probabilmente lo hanno anche bloccato mentalmente. E ciò che in parte ha ammesso anche lui, dopo la sconfitta all’esordio a Wimbledon, contro il modesto polacco Majchrzak. Il tennista vive un momento difficile, ha saltato anche gli Us Open 2025 e lavora per il rientro che avverrà comunque in questi giorni.

Dal 17 al 23 Settembre andrà in scena il torneo Atp di Hangzhou, uno dei primi tornei di questa breve ma folta tournèè asiatica. Berrettini vuole reagire e vuole farlo mediante risultati sul campo, la speranza è di averli il prima possibile. E cosi – oltre a vedere Jannik Sinner, in campo nella tournèe asiatica – vedremo anche Berrettini ed in fondo ci sono anche buone notizie per il tennista romano.

Sorpresa Berrettini, non accadeva da tempo

E il ritorno in campo di Berrettini avrà anche una piacevole novità in quanto il tennista romano parteciperà al torneo di Hangzhou come una delle teste di serie del torneo. L’azzurro ha approfittato del ritiro di Mattia Bellucci e di Karen Khachanov e partirà come testa di serie numero 8 nel torneo, sicuramente un’ottima notizia in vista del debutto. Partire subito forte dopo una lunga assenza non era forse il massimo e cosi questa soluzione sembra essere buona per tutti.

In questo torneo ci saranno anche i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev, rispettivamente numero 1 e numero 2 tra le teste di serie e occhio anche ad Alexander Bublik, apparso tra i tennisti più in forma negli ultimi mesi e abile a battere Sinner, ai Quarti di finale nel torneo Atp di Halle. Occhio anche poi a Marin Cilic, campione in carica dopo il clamoroso successo dello scorso anno quando il croato scese in campo da numero 777 al mondo.

Un exploit al rientro che anche Matteo Berrettini si augura di fare per tornare in alto e magari imitare le gesta di alcuni suoi connazionali.