Ritiro Berrettini, annuncio bomba a pochi giorni dalla Coppa Davis

Dopo una stagione difficile e con più bassi che alti Matteo Berrettini è uno degli uomini più attesi per le Finali di Coppa Davis a Bologna. Le assenze di Lorenzo Musetti e soprattutto di Jannik Sinner peseranno per la Nazionale, e Matteo è chiamato al riscatto e a fare una buona prestazione dopo tante difficoltà. Il tennista romano quest’anno è crollato in classifica ed ha dovuto fare i conti con l’ennesima serie di infortuni che lo ha condizionato.

Il tennis italiano vive un momento magico, Sinner ha raggiunto la finale anche alle Atp Finals di Torino e quest’anno sono arrivate tante soddisfazioni e nuovi record. Berrettini è stato uno dei primi a lanciare il movimento italiano ma ora vive un momento difficile e sta pian piano provando a ripartire. E a dire il vero quest’anno c’era addirittura chi parlava di un suo ipotetico ritiro e nelle ultime ore sono arrivate nuove clamorose dichiarazioni.

Mentre Sinner gioca alla grande nel capoluogo piemontese Berrettini è arrivato per salutare tutti, Jannik compreso, e per fare qualche allenamento. D’altronde la coppa Davis e ormai alle porte e l’azzurro ha rilasciato interessanti dichiarazioni alla vigilia del match. Dalla voglia di ripartire fino alle voci di ritiro, Matteo ha fatto chiarezza ed ha spiegato cosa è successo negli ultimi mesi, con Sinner che ha avuto sicuramente un ruolo chiave nella vicinanza del tennista azzurro.

Berrettini e la verità sul ritiro: arriva l’annuncio in diretta

Durante una conferenza stampa con i media Matteo Berrettini ha parlato delle voci sul ritiro e di come allenarsi con Jannik Sinner sia stato molto importante: “Allenarmi con lui a Montecarlo mi ha aiutato, mi ha fatto capire che mi piaceva ancora colpire la palla, che mi piaceva il suono delle corde. In quel momento ho capito che per me non era ancora il momento di lasciare” e Matteo ha fatto intuire di aver pensato davvero al ritiro e non per caso, e che quindi i rumors degli ultimi mesi erano purtroppo reali.

Ma per Matteo quindi non è ancora tempo di lasciare ed il campione azzurro ha poi proseguito: “La Coppa Davis mi ha sempre fatto bene e che senza Sinner e Musetti nessuno di noi ha ansia. Siamo tutti consapevoli di potercela fare. Ritiro? Non è ancora il momento di lasciare e magari farò capitano di Davis a 65 anni…”.