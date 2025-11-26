Esonero Guardiola, fatale l’ultimo ko: il sostituto arriva dalla Serie A

Anche i grandi cicli finiscono e squadre che hanno fatto la storia del calcio e che hanno vinto titoli su titoli vanno in difficoltà, capita ormai ovunque, lo abbiamo visto in Italia ma è cosi anche all’estero. Ne sa qualcosa Pep Guardiola che vive con il Manchester City uno dei periodi più difficili della sua carriera e insomma questa è la dimostrazione che i momenti difficili capitano a tutti.

Il grande tecnico ha vissuto una rivoluzione nell’ultima campagna di calciomercato, sono partiti giocatori chiave come De Bruyne e Gundogan, Rodri non sembra essersi più ripreso dall’infortunio e la squadra non può girare attorno al sempre più solo Erling Haaland, in difficoltà, se davvero si può dire. L’ultima sconfitta contro il Bayer Leverkusen sta facendo riflettere sia il tecnico che la società e si deve trovare una svolta il prima possibile.

In Champions la sconfitta contro il Bayer non è cosi disastrosa, il City ha comunque 10 punti in 5 gare ed è in piena corsa per la qualificazione diretta che può comunque ancora ottenere. In campionato però il City è a 7 punti dall’Arsenal capolista ed al momento non sembra in grado di impensierire i Gunners, ora nettamente favoriti per la vittoria del titolo. E ora si pensa anche al futuro e attorno a Pep Guardiola non vi sono più certezze.

Addio Guardiola, colpo di scena per il nuovo tecnico City

In casa City si ragiona su chi potrebbe essere il futuro tecnico del club e allo stesso tempo lo stesso Guardiola potrebbe prendere strade alternative a fine anno, c’è già chi lo sogna come allenatore della Spagna post Mondiale o anche di qualche altra Nazionale. A livello di club Pep ha vinto tutto e sarà difficile trovare nuovi stimoli e forse è anche questo il problema delle attuali difficoltà in casa City. Secondo alcune indiscrezioni il Manchester City pensa a Patrick Vieira come nuovo allenatore per il prossimo anno.

Il tecnico francese è stato richiesto anche dall’Inter ma alla fine ha rifiutato cercando progetti più interessanti. L’allenatore ha un legame importante con il Manchester City dove ha concluso la carriera da giocatore e ha iniziato quella di tecnico, prima come collaboratore e poi come allenatore delle giovanili dei Citizens. Il club è intrigato dal tecnico, seguendo in parte quello che ha fatto il Bayern Monaco con Vincent Kompany.

Vieira è un nome che intriga e si pensa a lui per il futuro, l’ipotesi che il tecnico arrivi subito con Guardiola esonerato è molto difficile anche se non impossibile e Pep potrebbe farsi da parte in caso di determinate situazioni. I prossimi giorni saranno decisivi ma intanto occhio alla pista Vieira.