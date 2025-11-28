È stato esonerato, salta un’altra panchina in Italia: ufficiale

Appena prima del weekend di calcio giocato è arrivato un altro esonero che stravolgerà il campionato. La prima parte di stagione è stata piuttosto negativa, ed a seguito di risultati decisamente sottotono è arrivata la scelta forte da parte della società.

Il riferimento è a quanto accaduto a Bari in settimana, lì dove è arrivato l’esonero di Fabio Caserta dopo il ko contro il Frosinone. I biancorossi sono reduci dall’ennesimo ko casalingo di un’annata piuttosto negativa e a farne le spese è stato il tecnico: “SSC Bari comunica di aver sollevato Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra e con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale“.

La Società ha quindi ringraziato il tecnico calabrese e il suo staff per la “professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali”. Addio quindi a Caserta che aveva raccolto appena 13 punti in 12 partite in questa Serie B, con un diciassettesimo posto che mette a rischio anche la permanenza in cadetteria del club del presidente De Laurentiis.

Calciomercato Bari, esonerato Fabio Caserta: al suo posto tocca a Vivarini

Il Bari ripartirà quindi da un altro condottiero per uscire dalla crisi già a partire dalla trasferta di Empoli. La società biancorossa ha deciso di affidarsi ad una vecchia conoscenza come Vincenzo Vivarini.

Il nuovo allenatore si è ripresentato ai microfoni del club: “Ho lasciato la strada interrotta in una partita (Reggiana-Bari, ndr) che ancora mi brucia perché volevo accontentare questa splendida piazza. Ho la possibilità di chiudere un cerchio e va sfruttata al meglio. Una piazza più bella di Bari è difficile trovarla”.

Sull’abito tattico: “Presto per dirlo, però è chiaro che qua bisogna vincere e questa piazza ha le stesse ambizioni che ho io. Ho questa possibilità e dobbiamo cercare di farlo.”

Ed infine sul percorso che dovrà seguire il suo Bari: “La cosa che ci tengo a dire che si ottengono i risultati sempre e solo se ci sta un’unità di intenti, un’unità di pensiero da parte di tutto ciò che gira intorno alla squadra, perché non è che solo i giocatori riescono a vincere le partite, ma ci deve stare un’unione tra società, tra tifosi, tra squadra, tra staff tecnico. E questo dobbiamo essere bravi adesso a costruirlo, a crearlo, perché questo è il segreto per cercare di tirar fuori il meglio da questi ragazzi”.