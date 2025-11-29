Hamilton via dalla Ferrari: a confermarlo è proprio il suo erede!

Quando Lewis Hamilton è arrivato in Ferrari in molti si aspettavano grandi cose e speravano in una reazione immediata della scuderia, ormai distante dai vertici da tempo. Le cose invece non stanno andando in questo modo e la Rossa è in crisi totale con Hamilton che vive uno dei periodi peggiori della sua carriera. A circa 40 anni Lewis è in crisi e le colpe si dividono tra la vettura ed il pilota.

Siamo ormai nel penultimo weekend della stagione ma la situazione non cambia ed anzi appare piuttosto nefasta. Hamilton è in crisi, non è riuscito neanche a qualificarsi nel Q1 e perde anche il costante confronto con il compagno di squadra Charles Leclerc, mostrando evidenti e pesanti pecche. La Ferrari è in crisi, e occhio al futuro di Hamilton che in questi giorni ha chiarito che anche il prossimo anno si preannuncia difficile e quindi occhio a scelte a sorpresa.

Non va esclusa totalmente la possibilità che ‘Sir Lewis’ decida di ritirarsi a fine stagione e che questi potrebbero gli ultimi due Gran Premi della carriera. Sarebbe qualcosa di clamoroso ma non va escluso a priori ed in casa Ferrari già si lavora al sostituto, una scelta chiara e ben definita, Maranello ha già deciso chi sarà il nuovo pilota Ferrari e la storica scuderia sembra indirizzata a puntare al giovanissimo talento Oliver Bearman.

Ultim’ora Ferrari, colpo di scena sul futuro di Hamilton

Sono giorni decisivi per il futuro di Lewis Hamilton in Ferrari ma occhio perchè le parti potrebbero clamorosamente separarsi al termine della stagione e in casa Rossa hanno già deciso cosa fare, il suo sostituto sarà Oliver ‘Ollie’ Bearman, giovane pilota considerato come uno dei potenziali fenomeno all’interno del paddock. Nel corso della conferenza stampa nel Gp del Qatar Bearman ha parlato di tante cose e ha rilasciato dichiarazioni molto importanti:

“In F1 bisogna credere in se stessi, credo di essere pronto ma devo continuare a dimostrarlo” con il pilota che non ha nominato la Ferrari ma chiaramente evidenziato quali sono le sue ambizioni future e poi il pilota ha proseguito: “Penso che sia facile dimenticare che a metà stagione ho ottenuto quattro o cinque undicesimi posti di fila, anche in quel caso c’era la costanza ma solo che non era abbastanza. Io comunque sono decisamente migliorato, specialmente dopo la pausa estiva”.

Parole nette e che chiariscono le sue ambizioni future, Bearman vuole la Ferrari, che sia l’anno prossimo o in futuro.