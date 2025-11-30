Addio Arabia, torna Simone Inzaghi: lo attende una Big

Simone Inzaghi ha aperto un nuovo eccitante capitolo della sua carriera da allenatore lasciando l’Europa per intraprendere un’avventura esotica ma stimolante all’Al-Hilal. Si tratta di una delle squadre più forti ed attrezzate d’Arabia inserita in un campionato che negli ultimi anni sta provando ad alzare il tiro delle ambizioni.

L’Inter e la finale di Champions da incubo persa contro il PSG sono ormai alle spalle, e il tecnico piacentino risulta concentratissimo sul suo ottimo lavoro alla guida di Milinkovic-Savic e soci. L’Al-Hilal ha messo in scena un percorso netto invece nel girone di Champions League d’Asia così come in King Cup, la coppa nazionale, nella quale ha già ottenuto l’accesso alle semifinali.

Discorso leggermente diverso in campionato dove la distanza dalla vetta è di quattro punti complici due pareggi nella prima fase e soprattutto un Al Nassr inarrestabile con Ronaldo e soci capaci di fare 9 su 9 in termini di vittorie. È quindi in atto un duello per la Saudi pro League di alto profilo, con i biancoblu all’inseguimento che stanno provando a ricucire il gap.

Procede dunque a gonfie vele l’esperienza di Inzaghi in Arabia tra tanta curiosità, risultati positivi ed il favore dei tifosi. Nonostante le cose vadano bene c’è però chi sta già accostando nuovamente il suo nome ad un ritorno potenziale in Europa.

Calciomercato, incerto il futuro di Arteta: ipotesi Arsenal per Simone Inzaghi

In Premier League c’è una squadra che sta impressionando per gioco e risultati, ma che però potrebbe avere qualche incertezza sul futuro della panchina.

Stiamo parlando dell’Arsenal che guida il campionato inglese con un buon gap sulle inseguitrici e soprattutto sta confermando i progressi enormi di quest’anno anche in Champions League, lì dove Saka e soci hanno fatto percorso netto con un fantastico cinque su cinque.

Arteta è quindi inevitabilmente sulla cresta dell’onda, tanto da finire nel mirino di top club come Real Madrid e Barcellona che potrebbero valutarne l’innesto in caso di cambiamento.

Rinnovo e adeguamento rappresentano gli obiettivi dell’Arsenal, ma l’ipotesi di un addio clamoroso non è del tutto da escludere. Per questo motivo si valutano potenziali alternative come evidenziato da ‘Football London’ che pone proprio Inzaghi come favorito a quota 6. La candidatura dell’ex interista precede a 9 quella di Allegri e quella di Simone che è invece pagata 11.