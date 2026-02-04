Ikea senza rivali: ora costa 15 euro ed è un affare mai visto

Ikea sbaraglia la concorrenza. La nota multinazionale svedese finisce ancora una volta sotto i riflettori per un’offerta imperdibile, che sta letteralmente conquistando tutti i clienti. E, proprio in queste ore, i punti vendita del famoso brand sono stati presi d’assalto, ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza in tal senso.

L’ultima novità di Ikea si chiama Grejsimojs Portable Bluetooth speaker, un simpatico dispositivo che rischia di stravolgere completamente il panorama dell’audio portatile. L’oggetto in questione ha la forma di un piccolo topo viola e una coda in silicone, che permette anche di portarlo in giro senza grossi problemi. In Italia costa al momento 29,95 euro, ma nel Regno Unito è in vendita a 12 sterline, mentre in Germania è stato addirittura messo in commercio ad appena 14,99 euro.

Il dispositivo si pulisce in pochi istanti e, inoltre, è caratterizzato da una certificazione IP44 offre una resistenza sicura agli schizzi. Affrettatevi, dunque, e correte nei negozi di Ikea per acquistare un oggetto di cui sentiremo sicuramente parlare nelle prossime settimane.