Salta Napoli-Roma, che tegola: si è infortunato

Tra poche ore il Napoli scenderà in campo a Genova per la sfida valida per la 24esima giornata di Serie A, mentre solo lunedì la Roma ospiterà il Cagliari nel match che chiuderà questo turno di campionato. Poi il prossimo 15 febbraio la squadra allenata da Conte e quella di Gasperini si ritroveranno una di fronte all’altra in una sfida che potrebbe dire moltissimo in chiave scudetto e per quel che concerne la qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli-Roma che perde uno dei big più attesi, ovvero Robinio Vaz. Il giovane attaccante, arrivato nella sessione di calciomercato invernale dal Marsiglia, ha infatti riportato una lesione di primo grado al soleo sinistro che dovrebbe tenerlo fuori per circa 15 giorni.

Una tegola pesantissima per Gian Piero Gasperini, costretto già a rinunciare agli infortunati Dovbyk e Ferguson e alle prese con le non perfette condizioni fisiche di Paulo Dybala. Ora, però, testa al campo: entrambe le compagini hanno un appuntamento troppo importante tra oggi e lunedì e non sono ammessi passi falsi.