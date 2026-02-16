Pio Esposito in un top club, pessime notizie per l’Inter

Pessime notizie in casa Inter per quel che concerne il futuro di Pio Esposito: ecco le ultimissime sul giovane attaccante

Con il suo ingresso in campo ha cambiato l’inerzia della gara e messo a segno anche la rete del momentaneo 2-1 con un perentorio colpo di testa. Francesco Pio Esposito è, senza ombra di dubbi, tra i protagonisti assoluto della sfida tra Inter e Juventus e in casa nerazzurra sono ormai tutti convinti di avere a disposizione un vero e proprio gioiello di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

Chivu Inter
Chivu- screenshot video – Diregiovani

Adesso però i tifosi dell’Inter e il tecnico Chivu tremano. L’Arsenal sarebbe pronto a fare follie per il cartellino del giovane attaccante e – secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira – alcuni osservatori del club inglese avrebbero deciso di raggiungere San Siro nel weekend per monitorare da vicino la prestazioni di Pio Esposito. L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore e anzi è pronta a proporgli un rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031, ma la disponibilità economica del Gunners rischia di cambiare le carte in tavola.

