Spalletti ribalta la Juve: decisione irrevocabile

Oggi, alle ore 15:00, la Juventus ospita il Como nell’anticipo della 26esima giornata di Serie A. I bianconeri vivono un momento delicatissimo e vogliono invertire la rotta dopo la batosta in Champions League contro il Galatasaray (5-2), mentre la squadra allenata da Fabregas non vuole fermarsi dopo lo splendido pareggio ottenuto mercoledì sul campo del Milan.

Emergenza totale in casa Juve, con Spalletti che deve rinunciare allo squalificato Kalulu e agli infortunati Bremer e Holm: il tecnico di Certaldo starebbe pensando di tornare alla difesa a tre con Gatti, Kelly e Koopmeiners nuovamente nel ruolo di braccetto. In mezzo al campo spazio a McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, mentre Conceicao e Yildiz agiranno alle spalle dell’unica punta David. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Como, senza ombra di dubbio tra le sfide più attese di questa giornata di campionato:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Baturina, J.Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas