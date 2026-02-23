Batosta Yildiz, le ultime in casa Juventus

Aggiornamenti importantissimi in casa Juve a due giorni dalla sfida di Champions League contro il Galatasaray di Osimhen

Altri guai per la Juventus, dopo la sconfitta interna contro il Como (0-2) nella gara valida per la 26esima giornata di Serie A. I bianconeri, quasi sicuramente, saranno infatti costretti a rinunciare a Kenan Yildiz nello spareggio di ritorno di Champions League, in programma mercoledì sera alle ore 21:00.

Il numero 10 bianconero ha rimediato una botta al polpaccio contro la squadra di Fabregas sabato e con ogni probabilità sarò risparmiato contro Osimhen e compagni, per poi presentarsi al maglio alla super sfida contro la Roma di Gasperini di domenica sera.

La Juve dovrà compiere un’impresa contro il club di Istanbul per ribaltare il 5-2 della gara di andata e, senza un elemento come Yildiz, sarà ancora più complicato. La stagione della Juve è arrivata a un momento davvero cruciale, dove l’undici di Spalletti si gioca tutto e il forfait di Yildiz rischia di rovinare ulteriormente i piani dell’allenatore di Certaldo. Una mazzata davvero pesantissima per la Vecchia Signora.

