Premetto che abbiamo sempre usato il preservativo ma ieri durante il rapporto si è rotto e io e il mio ragazzo ce ne siamo accorti tardi, quando oramai mi era venuto dentro. Siamo subito ricorsi alla pillola del giorno, che ho preso a distanza di un’ora dal rapporto. Ora sono preoccupata perché in questi giorni doveva arrivarmi il ciclo, non sono mai stata regolare il mio ciclo faceva sempre qualche giorno di ritardo, ma ho letto che la pillola ritarda l’ovulazione che nel mio caso è già avvenuta. Inoltre dopo poco aver preso la pillola ho notato delle lievi perdite di sangue, quasi a puntini. Sto morendo di ansia , mi serve un aiuto.

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

quando dice che l’ovulazione era già avvenuta non specifichi se ti trovassi o meno nel periodo fertile, ovvero quella finestra tra l’11° e il 18° giorno di un ciclo regolare in cui viene rilasciato l’ovulo maturo affinchè possa avvenire un concepimento. Ma molto probabilmente se il ciclo deve arrivare a giorni non ti trovavi nel periodo fertile e questo riduce sensibilmente i rischi di un concepimento anche perchè hai assunto il contraccettivo di emergenza nei tempi e nelle modalità corrette per cui è chiaro non si possono avere certezze assolute soprattutto in una consulenza online ma non dovrebbero esserci rischi significativi. E’ frequente dopo l’assunzione di Ellaone che si verifichino delle irregolarità del ciclo con ritardi anticipazioni o episodi di spotting ovvero piccole perdite; questo perchè il corpo viene sottoposto ad un elevato e brusco apporto ormonale e ha delle risposte in tempistiche e modalità che possono variare da donna a donna.

Monitora nei giorni la situazione, prova a stare tranquilla e se dovessero esserci delle irregolarità puoi anche confrontarti con la tua ginecologa di fiducia che conoscendoti meglio avrà modo di rassicurarti con elementi anche più concreti.

Speriamo di essere stati di aiuto…

Un caro saluto!