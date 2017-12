Primo selfie di coppia per Sam Smith e Brandon Flynn

ROMA – Sam Smith e Brandon Flynn hanno reso ufficiale la loro relazione. L’attore di 13 reason why ha pubblicato su Instagram il primo selfie di coppia con il cantante di Too Good At Goodbyes. Nella foto i due artisti indossano lo stesso cappello a forma di unicorno.

Lo scorso ottobre, Smith e Flynn erano stati avvistati dai paparazzi a New York scambiarsi dei baci pubblicamente. Poi, più tardi il cantante aveva confermato di non essere più single. L’unica cosa che ha potuto svelare visto il suo attaccamento alla privacy.