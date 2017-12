Antonio Albanese e Paola Cortellesi sono “Come un gatto in tangenziale”

ROMA – Raccontare col tono della commedia il conflitto sociale è l’idea alla base di “Come un gatto in tangenziale”, il nuovo film di Riccardo Milani nei cinema il 28 dicembre.

Antonio Albanese e Paola Cortellesi sono i protagonisti Giovanni e Monica, due mondi opposti il cui incontro/scontro riuscirà a mettere in discussione le loro sicurezze.



SINOSSI

Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi.

Monica e Giovanni, entrambi vittime di spietati pregiudizi sulla classe sociale dell’altro, sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire.

Per portare a termine il comune proposito, i due cominciano, loro malgrado, a frequentarsi e a entrare l’uno nel mondo dell’altro.

Giovanni, abituato ai film impegnati nei cinema d’essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia, tra ragazzini urlanti, spintoni e cestini di popcorn che rotolano per terra, Monica, invece, da sempre abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, tra distese di corpi stipati come sardine e aerei che scaricano carburante sopra la testa, si ritroverà nella scicchissima riserva naturale di Capalbio, tra intellettuali, vip e improbabili conversazioni sull’arte contemporanea.

Finché improvvisamente qualcosa tra di loro cambia. Entrambi capiscono di non poter fare a meno uno dell’altra anche se forse la loro storia durerà “come un gatto in tangenziale”.

CAST

Diretto da Riccardo Milani, nel cast:

PAOLA CORTELLESI

ANTONIO ALBANESE

SONIA BERGAMASCO

LUCA ANGELETTI

ANTONIO D’AUSILIO

ALICE MASELLI

SIMONE DE BIANCHI

Con la partecipazione di CLAUDIO AMENDOLA