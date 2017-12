Capodanno a Cinecittà World con Amore Festival

Cinecittà World ospita la decima edizione di Amore Festival, un grande evento che unisce musica, arte e intrattenimento.

Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si animerà dalle 18 del 31 dicembre alle 8 del giorno dopo.

Capodanno a Cinecittà World

12 stage di musica con più di 100 artisti e performance di cui 30 giovani talenti italiani selezionati per l’occasione, 20 attrazioni emozionanti e gratuite, 8 spettacoli dal vivo, le scenografie degli Stage nel Parco tra Antica Roma, New York anni ’20, Far-West, Fantascienza e molte altre; oltre 100 partner nazionali ed internazionali coinvolti, 6 ristoranti e lounge bar, 4 zone vip, 2 privèe su prenotazione, 14 ore di divertimento no-stop per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

Grandi DJs internazionali e italiani, ma anche importanti Live e talenti emergenti, una commistione di generi musicali che va dall’elettronica alla techno, passando dall’house all’acid, fino ai ritmi della drum ‘n’ bass e della progressive.

Gli Ospiti

Tra gli ospiti già annunciati il ritorno più atteso è sicuramente quello di Danny Tenaglia, “Il DJ dei DJ”, vero e proprio simbolo di tutto il settore musicale dei djs e produttori dagli anni ’80 ad oggi: il suo lungo dj-set di oltre 4 ore chiuderà il Main Stage fino all’alba del primo gennaio in collaborazione con “BREAK”. Prima della mezzanotte, poi, il concerto in esclusiva di Sfera Ebbasta.

Ospiti speciali dopo la mezzanotte, Josh Wink, icona del movimento acid, e la tedesca Anja Schneider, fra i più richiesti ed apprezzati produttori al mondo; il “Maestro” dell’House music Tony Humphries che si esibirà in un “extended set” nelle prime ore del 2018.

Dall’Italia, oltre a molti altri ospiti ancora da annunciare, il dj resident del Circoloco e del Cocoricò, Cirillo, con le sue sonorità old-school, che presenterà lo showcase in esclusiva “Cocoricò Memorabilia”; tra gli ospiti protagonisti dello stage “Techno Rising”, la nuova generazione di produttori techno con Ø [Phase] e Truncate, il live esclusivo del duo svedese Skudge, e l’esibizione eccezionale del padre fondatore del movimento techno di Detroit, Derrick May, “The Innovator”, autentica leggenda vivente del settore e tecnicamente tra i migliori dj del mondo.

Le attrazioni

Oltre a tanta musica le spettacolari attrazioni di Cinecittà World, aperte tutta la notte: le montagne russe della navicella spaziale Altair, l’Horror House, le avventure del Far-West, il Labirinto, Indiana Adventure e Rodeo, ed ancora SpaceExpress, Aviator, La Guerra dei Mondi e Inferno, sono solo alcune delle “esperienze” uniche da vivere e condividere con i propri amici la notte di Capodanno.