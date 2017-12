La classifica dei libri e degli album più venduti su Amazon

ROMA – Un anno di novità letterarie e musicali giunge al termine e Amazon traccia lo scenario dei gusti degli italiani attraverso le classifiche dei libri e degli album più venduti su Amazon.it nel 2017.

I libri più venduti su Amazon

Nella classifica dei 10 libri più venduti nel 2017 a farla da padrone sono soprattutto titoli italiani, romanzi d’amore e volumi dedicati al cibo e al benessere, ma anche grandi classici per adulti e bambini come Il Piccolo Principe.

Non mancano i sequel di saghe di successo che hanno tenuto incollati alle pagine migliaia di lettori in tutto il mondo, come nel caso di Origin di Dan Brown.

Ecco la classifica completa:

Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie. Ediz. a colori – Francesca Cavallo, Elena Favilli Origin – Dan Brown L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita – Alessandro D’Avenia Le otto montagne – Paolo Cognetti E allora baciami – Roberto Emanuelli Il Piccolo Principe – Antoine de Saint-Exupéry La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni – Valter Longo Tredici – Jay Asher Fatto in casa da Benedetta. Torte, primi sfiziosi, stuzzichini… le ricette più golose del web – Benedetta Rossi 1984 – George Orwell

Il testo rivelazione di Francesca Cavallo e Elena Favilli, Storie della buonanotte per bambine ribelli, è inoltre il titolo più venduto nella categoria Libri per Bambini, mentre Origin di Dan Brown è il preferito per chi apprezza Gialli e Thriller.

Al numero 1 dei libri di Cucina La dieta della longevità, mentre per i testi di Letteratura e Narrativa la medaglia d’oro va a L’arte di essere fragili.

Gli Adolescenti e ragazzi nel 2017 hanno acquistato soprattutto Wonder di R.J. Palacio, mentre L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud va per la maggiore per gli appassionati di Società e scienze sociali.

Chiudono le prime posizioni Macerie prime di Zerocalcare (categoria Biografie, diari e memorie) e Dragon Ball Super: 1 per la sezione Fumetti e Manga.

Gli album più venduti su Amazon

Gli italiani apprezzano anche la buona musica, come testimonia la classifica dei 10 dischi più venduti nel 2017 che vede al primo posto il nuovissimo Oh, Vita! di Jovanotti che sbaraglia qualunque concorrenza, nostrana e internazionale:

Oh, Vita! – Jovanotti Divide – Ed Sheeran Perdo le parole – Riki Prisoner 709 – Caparezza Duets Tutti Cantano Cristina – Cristina D’Avena Vasco Modena Park (3 CD + 2 DVD) – Vasco Rossi Vasco Non Stop (4 CD) – Vasco Rossi Comunisti col rolex- JAx e Fedez Songs of Experience [Edizione Deluxe] – U2 Masters [4 CD] – Lucio Battisti

L’ultima fatica di Jovanotti si aggiudica anche altre due medaglie d’oro: nella classifica musica italiana e musica pop. Se è vero che i gusti degli italiani spaziano su più generi, è altresì vero che le note Made in Italy restano le preferite.

A conferma di ciò ci pensano le prime posizioni delle sezioni rap, rock e indie che vedono sul podio rispettivamente Prisoner 709 di Caparezza, Vasco Non Stop (4 CD) di Vasco Rossi e Faccio un casino di Coez. Unico straniero in vetta è John Coltrane e il suo Blue Train, al numero uno nella classifica degli album jazz più venduti.