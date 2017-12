Black Mirror 4, tutta la serie disponibile su Netflix

Il 2017 si chiude con Black Mirror 4, la quarta stagione della serie antologica dark disponibile dal 29 dicembre su Netflix.

6 puntate, 6 storie, 6 vite, ognuna guidata da un unico filo conduttore: il lato oscuro della società moderna.



Black Mirror 4: gli episodi

1. Uss Callister

Il capitano Robert Daly guida il suo equipaggio con coraggio e saggezza, ma una nuova recluta presto scopre che nulla è come sembra su quell’astronave…

2. Arkangel

Marie, madre single, è preoccupata per la sicurezza della sua bambina e si serve di un dispositivo ultratecnologico per controllarne i movimenti… enon solo questo.

3. Crocodile

L’architetta Mia fa di tutto per non svelare un terribile segreto, mentre l’assicuratrice investigativa Shazia raccoglie i ricordi di varie persone su un incidente.

4. Hang the DJ

Dopo essere stati abbinati da un programma che mette una data di scadenza su ogni relazione, Frank e Amy incominciano a dubitare della logica di questo sistema.

5. Metalhead

Alcune persone in cerca di provviste in un magazzino abbandonato incontrano uno spietato nemico e, per mettersi in salvo, fuggono attraverso una landa desolata.

6. Black Museum

Una persona in viaggio su un’autostrada polverosa visita per caso un museo che mette in mostra rari cimeli criminali e un’attrazione principale davvero inquietante.