Benvenuti nella jungla: Jumanji al cinema da oggi e la storia continua

ROMA – Il gioco continua. Dopo una lunga attesa, arriva al cinema oggi Jumanji – Benvenuti nella jungla, il sequel del film cult del 1995.

Protagonisti Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan che erediteranno l’avventura iniziata dall’indimenticabile Robin Williams. Jumanji arriva sul grande schermo con una veste rinnovata. Quattro ragazzi si ritrovano, per caso, a combattere contro la possibilità di rimanere nella giungla per sempre. Un imprevisto non calcolato mentre, insieme giocano al videogame ritrovato a scuola.

Jumanji al cinema, la trama

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…

Jumanji al cinema, il nuovo trailer

L’attesa per seguire l’avventura di Jumanji al cinema è ancora lunga. Una piccola anteprima la si può avere nel nuovo trailer internazionale in italiano. Nel video è possibile vedere anche Nick Jonas che ha partecipato alla pellicola nelle vesti di un avventuriero che aiuta gli avatar a fuggire da Jumanji.