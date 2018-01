Jessica Alba tre volte mamma, l’ultima vip a partorire nel 2017

ROMA – Jessica Alba è diventata mamma per la terza volta. È nato il 31 dicembre 2017 Hayes, il maschietto che l’attrice aspettava insieme al marito Cash Warren. La coppia ha insieme due bambine, Haven e Honor.

2017, anno di cicogne per i vip

Jessica, così, è l’ultima vip a partorire nel 2017. Un anno proficuo per il mondo dell’intrattenimento di cui sicuramente protagonista è stata la nascita dei gemellini, Rumi e Sir, di Beyoncé e Jay-Z. Non meno sotto le luci dei riflettori quella dei bambini di George Clooney e Amal Alamuddin, Ella e Alexander. Sono tre, invece, i gemelli avuti da Pharrell Williams e Helen Lasichanh a gennaio 2017.

Mamma nel 2017, per la prima volta, Giusy Ferreri che ha accolto la piccola Beatrice. Seconda volta per Caterina Balivo che ha avuto Cora e per Bar Rafaeli che ha dato alla luce Elle.

Fiocco azzurro, invece, per Stefano Accorsi e Bianca Vitali che, ad aprile, hanno dato il benvenuto a Lorenzo e Mario Balotelli che, lo scorso settembre, ha annunciato a sorpresa la nascita di Zurigo. Maschietto anche il secondogenito di Ludmilla Ratchenko e Matteo Viviani , Nikita.

Papà per la prima volta a 50 anni Enrico Brignano che, insieme alla compagna Flora Canto, ha avuto lo scorso febbraio Martina. Prima volta anche per Bradley Cooper e Irina Shayk che hanno coronato il loro amore con la nascita di Lea de Seine e Clio Zammateo e il marito Claudio Midolo che a luglio hanno accolto Grace. Primo figlio anche per la coppia formata da Ian Somerhalder e Nikki Reed , ad agosto la nascita di Bodhi Soleil, per quella formata da Melita Tonielo e Andrea Viganò che hanno avuto Daniel e per Alex Britti e la sua Nicole che a giugno hanno accolto Edoardo.

Il 2017 è stato particolarmente proficuo per Cristiano Ronaldo che è diventato papà per ben tre volte. A giugno la nascita di Mateo e Eva da madre surrogata. A novembre quella di Alana Martina, avuta dalla compagna Georgina Rodriguez.

Hayes è quindi solo l’ultimo di una lunga serie. Il bimbo “è il miglior regalo per festeggiare l’anno nuovo” ha scritto mamma Jessica Alba presentandolo al mondo con una foto su Instragram.

Le mamme vip del 2018

Il 2018 è appena arrivato ma già l’attesa è tutta per il terzo Royal baby di William e Kate, il terzogenito di Kim Kardashian e Kanye West e quello di America Ferrera. Da non dimenticare il primogenito di Khloe Kardashian e Tristan Thomas. Prima gravidanza anche per Eva Longoria. In attesa anche la sorella di Britney Spears, Jamie Lynn. Nel 2018 la cantante diventerà mamma per la seconda volta, la prima insieme al marito Jamie Watson.