Leggere di Steve McCurry, ancora un mese per ammirare i suoi scatti

ROMA – Dopo il successo di presenze nel mese di dicembre negli spazi di WeGIL – nel quartiere Trastevere di Roma – la mostra Leggere di Steve Mc Curry è stata prorogata fino al 28 gennaio 2018.

Leggere di Steve McCurry, raccolta di scatti realizzati in ogni parte del mondo

Leggere, l’emozionante raccolta a tema di uno dei più grandi fotografi dei nostri tempi, l’americano Steve McCurry è una mostra unica fatta di meravigliosi scatti realizzati in ogni angolo del mondo, ed è stata scelta per aprire la programmazione di WEGIL, il nuovo hub culturale, restituito alla città dopo anni di chiusura, grazie alla Regione Lazio e inaugurato a dicembre.

Steve McCurry è uno dei fotografi più amati in Italia, le sue mostre attirano ogni anno migliaia di visitatori e in oltre quarant’anni di attività ha scattato alcune delle foto più iconiche di sempre. Le coinvolgenti immagini di McCurry ritraggono qui un atto umano e intimo, un tributo unico all’universalità della conoscenza e un omaggio inedito alla parola scritta.

“Leggere” di Steve Mc Curry rende omaggio all’atto della lettura, raccogliendo per la prima volta una selezione di 40 scatti che ha per protagonisti i lettori. Lettori provenienti da ogni angolo del pianeta: zone di guerra, strade isolate, angoli della città o della propria casa.

Un viaggio senza limite d’età, di cittadinanza e di genere nella passione per la lettura, dall’Oriente all’Europa, inserito all’interno di un vero e proprio nuovo hub culturale, punto di riferimento per la nascita e lo sviluppo della creatività, della riscoperta delle eccellenze culturali, turistiche e, grazie alla collaborazione con Arsial, enogastronomiche del Lazio.

I biglietti

La mostra è visitabile al WEGIL presso Largo Ascianghi 5, Roma: tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 10,00 alle 19,00.

Il costo è di 8,00 euro per il biglietto intero; 5,00 euro per il biglietto ridotto per ragazzi dai 19 ai 26 anni e per gli anziani over 65. Per under 18 e disabili, invece, l’ingresso è gratuito.

Info: 06. 51681900 – www.wegil.it

Lo storico palazzo di Trastevere, concepito dall’architetto Moretti è stato ripensato utilizzando i criteri dell’innovazione e della modernità.

La riapertura dell’edificio, la cui gestione è stata affidata alla società regionale LAZIOcrea, è stata resa possibile anche grazie all’opportunità offerta da “Art Bonus”, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Uno spazio culturale polivalente e creativo, uno spazio nuovo dal cuore antico.