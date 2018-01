Paris Hilton si sposa, sì sulla neve a Chris Zylka

ROMA – Paris Hilton si sposa. Tra le vette innevate di Aspen in Colorado, l’ereditiera ha detto sì al fidanzato Chris Zylka. Per chi non lo conoscesse, fa parte del cast della serie HBO The Leftlovers.

L’annuncio social

L’annuncio del lieto evento non poteva che essere social. Paris ha subito pubblicato sui suoi account foto e video del momento. “Sono così felice ed emozionata – ha scritto la 35enne – di essere fidanzata con l’amore della mia vita. Il mio migliore amico e la mia anima gemella. Perfetto per me sotto ogni aspetto. Attento, fedele, affettuoso e generoso. Mi sento la ragazza più fortunata al mondo. Sei il mo sogno che si avvera. Grazie per avermi dimostrato che le favole esistono”.

L’anello

Il post su Instagram ha superato i 646 mila like, dimostrando quanto Paris sia ancora capace di attirare le attenzioni su di sé. Ad attirare ancora di più le attenzioni è l’anello da 20 carati che Chris le ha regalato. Un diamante a forma di pera che vanta, su entrambi i lati, due diamanti più piccoli. Un modello che, secondo quanto riferisce People, è costato all’attore ben 2 milioni di dollari e che adesso compare in bella vista in ogni scatto social della futura sposa. “Ho tremato indossandolo – ha detto la Hilton al magazine -. È il più bell’anello che abbia mai visto”. E la gioia era lampante negli occhi di Paris che ha letteralmente strappato dalle mani del fidanzato la scatolina che lo conteneva. Il video del momento è stato pubblicato online. Ecco la reazione non troppo spontanea che fa pensare a un video girato dopo il vero sì.