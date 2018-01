Ambra e Allegri presto genitori: pancino sospetto per l’attrice

ROMA – Ambra e Allegri presto genitori. A dirlo è Diva e Donna nel numero in edicola questo mese. Il magazine ha fotografato l’attrice per le vie di Roma con un pancino decisamente sospetto. Look casual e una felpa che lascia intravedere una rotondità.

Bambino in arrivo o fisico post feste di Natale? Diva e Donna preferisce la prima opzione. Ovviamente dai diretti interessati tutto tace. Per entrambi si tratterebbe del terzo figlio. Ambra è mamma di Jolanda e Leonardo, nati dal matrimonio con l’ex marito Francesco Renga. Allegri è papà di Valentina e Giorgio, avuti da due donne diverse.

Chiuse le loro storie precedenti, l’amore tra l’ex star di Non è la Rai e il tecnico juventino è sbocciato sette mesi fa. Da allora sono più affiatati che mai. “Lui è romantico e pieno di attenzioni – ha rivelato un amico della coppia-. Entrambi hanno già figli grandi e continuano dividendosi tra famiglia e impegni”.

Una storia d’amore top secret

Innamorati e allo stesso tempo riservatissimi, attenti a non lasciar sfuggire nessun particolare della loro relazione. L’unica a parlare, finora, è stata Ambra che – a Chi ha incastrato Peter Pan? – ha ammesso di essere fidanzata. L’ufficialità, però, è un’altra cosa e i fan ancora la aspettano. Chissà che non arrivi nel caso in cui il pancino di Ambra contenga veramente una dolce sorpresa.