Le Meraviglie di Alberto Angela, alla scoperta dei tesori d’Italia

ROMA – Alberto Angela ci conduce in un viaggio nel cuore delle bellezze dell’Italia nel nuovo programma “Meraviglie – La penisola dei tesori”.

L’appuntamento con il principe della divulgazione televisiva è su Rai 4K, il canale 210 di Tivùsat in qualità 4K Ultra HD, a partire dal 4 gennaio e in contemporanea su Rai 1.

Le puntate seguenti saranno trasmesse mercoledì 10, 17 e 24 gennaio.

Le Meraviglie di Alberto Angela

80 giorni di riprese in 4k per raccontare la Valle dei Templi di Agrigento, Assisi, Siena, le Langhe, la Reggia di Caserta, i trulli di Alberobello, Pisa, Matera e tanti altri tesori italiani.

3 siti per ogni puntata: uno al nord, uno al centro e uno al sud.

In ogni tappa interverrà un personaggio storico protagonista del sito, che rivelerà tutti i segreti e i dettagli della storia del luogo.

Fra gli ospiti di questa edizione, Monica Bellucci, Andrea Camilleri e Paolo Conte.

Prima puntata

Milano: il Cenacolo

Siena: il centro storico

Agrigento: l’area archeologica

Seconda puntata

Caserta: la reggia, il parco, San Leucio e l’acquedotto vanvitelliano

Assisi: la basilica di San Francesco e altri siti francescani

Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe

Terza puntata

Matera: i sassi

Pisa: la piazza del duomo

Le Dolomiti

Quarta puntata

Alberobello: i trulli e Castel del Monte

Cerveteri e Tarquinia: le necropoli etrusche

Le ville venete