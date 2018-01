Golden Globes, Diane Kruger innamorata di una star di The Walking Dead

ROMA – Amore che va, amore che viene. Dopo aver dimenticato Joshua Jackson, Diane Kruger ha voltato pagina. Ai Golden Globes 2018, l’attrice tedesca ha ufficializzato la sua nuova relazione con una delle star di The Walking Dead: Norman Reedus.

I due si sono presentati ieri sul red carpet mano nella mano, catturando i flash di tutti i fotografi che attendevano le star della tv e del cinema.

Vestita di nero per aderire alla campagna che sostiene le vittime di abusi, la coppia si è così fermata per vari minuti a favore di camere.

Nel corso della serata, è arrivato anche il primo bacio pubblico. Quello che, questa volta, i paparazzi non hanno avuto bisogno di rubare. Giusto coronamento del premio ritirato dalla Kruger per il film Oltre la notte, miglior film in lingua straniera. Reedus non era nominato in nessuna categoria. Il 49enne, come ha dichiarato lui stesso, si è presentato solo per supportare la compagna.

La privacy prima di tutto

La Kruger e Reedus si frequentano dal marzo 2017. La loro relazione è stata poco sotto l’occhio del ciclone. Tutto merito dell’estrema riservatezza della coppia che ha cercato di mantenere top secret il loro amore. Di qualche giorno fa le ultime foto insieme. La coppia è stata paparazzata in spiaggia in Costa Rica durante qualche giorno di relax per festeggiare il 49esimo compleanno dell’attore di The Walking Dead. Tra gli scatti anche un bacio alla luce del sole, segno che Diane e Norman hanno smesso di nascondersi.

Nel luglio 2016 la Kruger, dopo 10 anni, ha messo la parola fine alla sua precedente relazione con Joshua Jackson (Dawson’s Creek, The Affair). Una separazione che l’interprete di Bastardi senza gloria ha definito “liberatoria”. Reedus, invece, è stato sposato con la top model Helena Christensen. Insieme hanno un figlio, Mingus. I due attori si sono conosciuti nel 2015 sul set di Sky.