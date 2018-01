ROMA – Si chiama “Non Abbiamo Armi” il nuovo album di Ermal Meta.

Con un post su Facebook il cantautore annuncia il suo prossimo progetto discografico che presenterà dal vivo al Forum di Assago (Milano) il 28 aprile 2018.

L’uscita del nuovo album di Ermal Meta è fissata per febbraio 2018.

“Ho pensato che veniamo al mondo come piccole navicelle spaziali lanciate da una mano gigante e invisibile,” scrive Ermal Meta su Facebook “ho pensato che proviamo di tutto, il bello e il brutto, ho pensato che ridiamo, piangiamo, vinciamo, falliamo, cantiamo e urliamo, ho pensato che corriamo così tanto da sentire i polmoni bruciarci nel petto. Ho pensato che in mezzo ad una tempesta o anche sotto una pioggia di bombe, il cuore è l’unico scudo e riparo che abbiamo. Ho pensato che per tutta la durata di questo grande viaggio che è la nostra vita cerchiamo sempre la mano di qualcuno e ho capito che è così perché…

…NON ABBIAMO (altre) ARMI”.