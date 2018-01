I Radiohead contro Lana Del Rey: avrebbe copiato Creep

ROMA – Finisce in Tribunale la disputa che vede i Radiohead contro Lana Del Rey. La cantante è stata accusata dal gruppo di aver copiato Creep. Nell’occhio del ciclone Get free, traccia numero 15 dell’ultimo album Lust for life. I due brani condividerebbero gli stessi accordi di chitarra.

“La storia della causa è vera – ha scritto Lana Del Rey su Twitter -. Nonostante io sappia che la mia canzone non è ispirata a Creep, i Radiohead lo pensano e vogliono il 100 per cento dei ricavi. Io ho offerto fino a 40 negli scorsi mesi, ma loro accetteranno solo il 100 per cento. I loro avvocati sono stati implacabili, e quindi ci vedremo in tribunale”.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

