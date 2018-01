Arisa e Levante litigano sui social ma è uno scherzo

ROMA – Arisa e Levante litigano sui social. Nella serata di ieri, le due artiste hanno avuto un battibecco via Instagram. Al centro della disputa il nuovo look di Arisa, troppo simile a quello della giudice di X Factor. Il risultato un botta e risposta che ha fatto infuriare i fan. Peccato che, alla fine, fosse tutto uno scherzo.

Arisa come Levante, come è iniziato tutto

Arisa ha abbandonato da qualche mese il look con cui tutti l’abbiamo conosciuta: capelli corti e grandi occhiali. Ecco così arrivare lunghi capelli neri che Rosalba Pippa ha ottenuto utilizzando le extensions. Un look che, secondo Vanity Fair, è ispirato a Levante appunto. Il magazine ha persino fatto un confronto dettaglio per dettaglio che ha destato l’attenzione delle due artiste.

Giocando sulla presunta rivalità segnalata da Vanity Fair, Arisa e Levante hanno deciso di organizzare il piccolo scherzo, riuscendo nel loro intento.

I post di Arisa e Levante

A dare il calcio di inizio Levante con una storia su Instagram. “C’è una cosa che mi ha fatto riflettere: la colazione – ha detto la cantante senza fare riferimenti -. Io amo fare colazione con dei cereali al cioccolato di cui non dirò il marchio. E ieri non trovavo la mia scatola, quella del marchio che preferisco e mi sono dovuta accontentare di una… imitazione. Di una brutta imitazione. E allora io dico: ma perché non ti fai il cereale tuo invece di copiare gli altri?”.

A stretto giro è arrivata la risposta stizzita di Arisa, mai chiamata in causa direttamente: “Sai quanti cereali sottomarca ti devi ancora mangiare?. Fai la brava tesoro. Un conto sono i giornalisti…Ma se ti ci metti pure tu a fare la stronza ci fai una brutta figura. Buon tutto con affetto e simpatia”.

A quel punto la rete si è scatenata con decine di commenti divisi tra chi stava dalla parte di Arisa e chi difendeva le ragioni di Levante. Per placare gli animi allora le due cantanti hanno svelato tutto. Il rapporto tra Arisa e Levante è più che buono. I fan possono stare tranquilli.