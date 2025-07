Zverev si ferma, decisione estrema dopo Wimbledon: fan devastati

Dalla sconfitta contro Sinner nella finale degli Australian Open non sembra più essersi ripreso. Il campione tedesco Alexander Zverev vive un momento molto difficile e lo abbiamo visto anche a Wimbledon. L’erba non è mai stata la sua superficie preferita ma nessuno si aspettava una sconfitta al primo turno, contro un avversario tutt’altro che irresistibile come il francese Arthur Rinderknech.

Oltre alla sconfitta Sascha ha preoccupato anche per altro, le sue parole a fine match hanno spiazzato tutti. Zverev vive un momento molto complicato e le sue dichiarazioni hanno preoccupato più che la sconfitta: “Faccio fatica mentalmente, sto cercando soluzioni per uscire da questo buco ma ogni volta mi ritrovo al suo interno, mi manca la gioia in tutto quello che faccio”. E ancora altre parole preoccupanti che sembrano quasi un grido d’allarme nel circuito:

“Si tratta di una questione mentale, è strano ma a volte mi sento molto solo sia dentro che fuori dal campo. E’ una sensazione davvero pesante”. Il tedesco ex numero due al mondo ha preoccupato molti dopo Wimbledon ed ora ha preso una decisione importante per il suo futuro. Zverev ha deciso di rinunciare al torneo Atp 250 di Gstaad dove inizialmente era annunciata la sua presenza. Il duopolio Alcaraz e Sinner ha distrutto Zverev, uscito sconfitto nelle ultime battaglie.

Zverev avvisato, arriva il messaggio anche di Boris Becker

Il problema della salute mentale è molto importante per i tennisti, ne ha colpiti molti in questi anni e tra questi anche Alexander Zverev. Il suo connazionale ed ex campione di tennis Boris Becker gli ha consigliato di fermarsi pubblicamente e ha svelato: “Gli ho consigliato di non giocare a Gstaad ma di andare in vacanza con la sua compagnia Sophia, in questo momento il tennis deve essere secondario”.

E Becker ha parlato poi della conferenza stampa post Wimbledon del campione sentenziando: “Ho ascoltato le sue parole e mi sono venute le lacrime agli occhi, sono preoccupato per lui. E’ stato un momento triste e subito l’ho contattato per sapere come stesse”. Anche se in maniera diversa Zverev vive un momento difficile come il tennista azzurro Matteo Berrettini, anch’egli uscito subito a Wimbledon.

Sia Zverev che Berrettini dovevano partecipare al torneo svizzero ma per motivi differenti hanno dato forfait. Nel torneo di Gstaad il norvegese Casper Ruud sarà la testa di serie numero uno e parte come favorito per il torneo.