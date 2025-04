Berrettini cambia, adesso non ci sono più dubbi: Zverev è avvisato

Il 2025 è iniziata in maniera piuttosto positiva per Matteo Berrettini. L’ex Top Ten è finalmente tornato a giocare il suo miglior tennis e soprattutto una delle cose fondamentali è che l’azzurro stia competendo su tutti i fronti e senza soffrire di problemi fisici, il suo più grande problema negli ultimi anni.

Se Matteo gioca sempre un ottimo tennis il problema riguarda la continuità fisica e lo abbiamo visto anche nell’ultimo torneo, il Masters 1000 di Montecarlo. Berrettini ha raggiunto i Quarti di finale ma ha perso contro il connazionale Lorenzo Musetti, arresosi ad una buona prova del tennista carrarino ma soprattutto ai problemi fisici, grande stanchezza dopo diverse battaglie in pochi giorni. Comunque è stato un torneo positivo per l’azzurro.

Nel corso del torneo il tennista romano ha ottenuto la miglior vittoria della sua carriera, battendo nel corso del torneo il numero due al mondo (da questa settimana numero tre) Alexander Zverev, demolito con una grande prestazione. Berrettini ha dimostrato in questa sfida che può competere con i migliori ed in contemporanea ha ‘regalato’ l’ufficialità del primo posto nel ranking al suo rientro all’amico e collega Jannik Sinner. Il campione azzurro però potrebbe battere anche su un altro fronte il tennista tedesco.

Matteo Berrettini regna, Zverev sconfitto ancora

Se in campo è un ottimo tennista fuori Matteo è anche qualcosa in più. Il campione azzurro viene considerato come una vera icona di stile e tra le altre cose ha già vinto il premio di tennista più bello nel circuito. Anche per questo sono tanti gli sponsor che se lo contendono ed uno dei suoi sponsor principali è Hugo Boss. Nelle ultime ore in molti hanno notato un nuovo dettaglio nello stile del tennista romano Matteo Berrettini.

L’atleta ha pubblicato una serie di Instagram Stories dove presentava la sua nuova collana, la collana Double B di Boss, nuova collana della collezione Boss Jewelry Uomo. Un autentico gioiello che si incastona nell’aspetto estetico di Berrettini e ha pubblicato diversi scatti sui propri account social.

In molti hanno quindi sottolineato il paragone con Zverev conosciuto anch’egli per indossare grandi collane. Ed è cosi nato il raffronto con Berrettini che – dopo aver battuto Sascha sul campo – sembra poterlo battere anche in fatto di stile e con una serie di scatti stratosferici. Da modello Matteo fa ancora più impressione, batte Zverev dentro e fuori al campo e la speranza è che possa fare altri risultati come quelli della settimana scorsa.