Chiara Ferragni al settimo mese: “Ho preso otto chili”

ROMA – Chiara Ferragni è volata con Fedez a Los Angeles dove trascorrerà l’ultimo trimestre della gravidanza.

Gli aggiornamenti su Baby Raviolo non sono tardati ad arrivare. La fashion blogger da oltre undici milione di follower, infatti, nelle scorse ore ha pubblicato due scatti della sua pancia (Quale? Si sono chiesti gli utenti del web ) sul suo profilo Instagram.

“27 settimane e mezzo (settimo mese) e Leo pesa più di un chilo ora ( io ne ho già presi otto)”, ha scritto la Ferragni sotto alle immagini postate.

Bisogna arrenderci al fatto che Chiara Ferragni non sarà mai come la Bridget Jones che è in noi.