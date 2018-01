Premio Resta, online il bando per le tesi di laurea

ROMA – Anche per il 2018 la Fondazione Manlio Resta intende premiare la passione e l’impegno di chi affronta lo studio dell’economia.

E’ online, all’indirizzo www.fondazioneresta.it, il bando per la quinta edizione del concorso nazionale del valore di 3300 euro lordi da destinarsi ad una tesi di laurea in materie economiche.

Possono partecipare tutti coloro che hanno conseguito una laurea specialistica a ciclo unitario o magistrale e che abbiano conseguito il voto di 110 o 110 e lode, discussa in una Università degli studi italiana a partire dall’anno Accademico 2015/2016 e, comunque, entro il 29 luglio 2018.

La tesi deve essere scritta in lingua italiana o inglese e riguardante argomenti di Economia Politica, Politica Economica, Scienza delle Finanze, Storia del Pensiero Economico, Economia Applicata, Economia Aziendale, Economia e Gestione delle Imprese, Organizzazione Aziendale, Economia degli Intermediari Finanziari, Storia Economica.

La scadenza per l’invio delle tesi è fissata per il 27 luglio.

Oltre al vincitore, fra tutte le tesi ammesse alla valutazione finale,la commissione potrà individuare anche un massimo di quattro tesi meritevoli di menzione.