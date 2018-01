Eleonora Pedron e Tommy Vee, amore finito dopo sei mesi

ROMA – È finita dopo solo sei mesi la storia tra Eleonora Pedron e Tommy Vee (Tommaso Vianello). La coppia si è detta addio prima delle vacanze di Natale. I motivi non sono stati specificati. A raccontare della separazione la stessa ex Miss Italia in un’intervista rilasciata a Chi.

Vacanze in America con un amico

Le vacanze Eleonora ha preferito passarle in America. Per qualche giorno, infatti, è volata a New York insieme a Riccardo Grande Stevens. Se qualcuno già sta pensando male dovrà ricredersi. La Pedron ha specificato di condividere con Stevens solo una semplice amicizia. Escluso anche il ritorno di fiamma con Max Biagi, ex compagno e padre dei suoi figli Ines Angelica e Leon Alexandre che – secondo il gossip – starebbe frequentando una giovane modella americana.

Insomma, Eleonora è tornata single. Qualche avvisaglia era arrivata già qualche settimana fa. “Tutti i momenti che abbiamo passato insieme sono stati stupendi. Ma Eleonora e io – aveva confessato Vianello – facciamo fatica a programmare la nostra vita, io sono spesso in giro per lavoro e lei è madre di due bambini che ho visto solo una volta finora”.