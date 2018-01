Mettici vita, Filippo Graziani presenta il suo nuovo singolo

ROMA – Mettici vita è il nuovo singolo estratto da Sala Giochi, l’ultimo disco di inediti di Filippo Graziani, figlio dell’indimenticabile Ivan.

Secondo album per l’Artista Targa Tenco (ricevuta due anni fa con l’album d’esordio, “Le cose belle”) – dopo il successo e il consenso dei fan ottenuto con gli “apripista” del nuovo progetto discografico, Credi in me, Esplodere e Appartiene a te – Filippo Graziani ora propone un gran bel brano dal titolo emblematico Mettici vita, in radio del 12 gennaio.

Una delle canzoni più intime di Sala Giochi

In Mettici vita il pianoforte ci proietta dentro una delle canzoni più intime del disco. Il crescendo è ispirato, come pure le parole che esortano a un cambio di passo. O anche solo a provarci, che nel suo piccolo sarebbe già una rivoluzione. Traccia che difficilmente vi lascerà indifferenti.

Una profonda analisi da parte dell’artista che ci parla del suo mondo: un bilancio della sua esistenza, soprattutto quando canta: “Ci metto vita/ in ogni istante/ in ogni nota/ in ogni gesto che dedico a te”. Ed è così che questo nuovo singolo diventa un vero e proprio “inno alla vita” che, nonostante difficoltà e momenti bui, scorre “senza padrone” ed è una “luce che sta sempre accesa”.

Il brano è anche un videoclip. Vivere con passione ogni istante a proprio disposizione. “In tempi incerti di psicosi collettiva, quali quelli che stiamo vivendo, con la paura del terrorismo e con la crisi, soprattutto di valori, per un artista giovane diventa un mantra scrivere canzoni ripetendo Metterci Vita, anche fosse solo un tentativo, e non parafraso a caso i titoli delle mie canzoni”.