Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione!

Ecco i quattro film al cinema: ‘Benedetta Follia’, ‘Leo da Vinci – Missione Monna Lisa’, ‘The Midnight Man’ e ‘Tre Manifesti a Ebbing, Missouri’.

Sinossi: Guglielmo, uomo di specchiata virtù e fedina cristiana immacolata, è proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali; è uno di quelli che “una moglie è per sempre”.

Se non fosse che la sua Lidia, devota consorte per 25 anni, decide di mollarlo proprio nel giorno del loro anniversario, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze. Ma poi nel suo negozio arriva un’imprevedibile candidata commessa: Luna, ragazza di borgata sfrontatissima e travolgente, volenterosa ma altrettanto incapace, e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento.

Da quel giorno niente sarà più come prima: Luna lo iscrive a “Lovit”, la app più hot del momento, e Guglielmo scoprirà il sorprendente mondo degli appuntamenti al buio e gli esilaranti tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare l’anima gemella. Letizia, Raffaella, Adriana: incontri imbarazzanti, buffi e sorprendenti o incontri casuali come quello con Ornella (Maria Pia Calzone).

E visto che la realtà supera l’immaginazione, le vite di Guglielmo e Luna avranno dei risvolti totalmente inaspettati. Perché le vie dell’amore sono infinite.

Scheda tecnica: ‘Benedetta Follia‘ regia di Carlo Verdone; cast artistico: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante della Rovere, Paola Minaccioni, Elisa Di Eusanio, Francesca Manzini, Piero Concilietti, Anna Ferraioli, Ciro Scalera, Margherita Di Rauso, Valentina D’Ulisse, Federica Fracassi; genere: commedia; distribuzione: Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis; durata: 109 minuti; data di uscita: 11 gennaio

Sinossi: Leo da Vinci, artista, inventore, genio. Prima di tutto un ragazzo con una straordinaria storia da raccontare. La vita a Vinci scorre tranquilla: Leo è alle prese con le sue idee geniali, Lorenzo lo aiuta e Lisa li sta ad osservare senza troppa convinzione.

Di ritorno da una gita al lago, dove Leo ha provato la sua ennesima invenzione, i nostri amici hanno una brutta sorpresa: la casa di Lisa e i campi hanno preso misteriosamente fuoco.

Per aiutare Lisa e suo padre che hanno perduto tutto i due amici decidono di andare alla ricerca di un tesoro nascosto. E qui comincia l’avventura!

Nella loro ricerca del tesoro, Lisa e Leonardo incontrano Niccolò, un ragazzino polacco appassionato di stelle, e vengono “aiutati” da Agnese, una vivace orfanella.

Ben presto i nostri eroi si rendono conto che l’impresa è difficile, sia perché devono fare i conti con un gruppo di pirati interessati anche loro alla ricerca del tesoro, sia perché il tesoro stesso sembra misteriosamente scomparso.

Tutti gli eventi si susseguono con un ritmo incalzante fino al ritrovamento del tesoro.

Scheda tecnica: ‘Leo da Vinci – Missione Monna Lisa‘ regia di Sergio Manfio; cast artistico: Alex Polidori, Emanuela Ionica; genere: animazione; distribuzione: Videa; durata: 85 minuti; data di uscita: 11 gennaio.

Sinossi: Alex (Gabrielle Haugh) è una tipica ragazza adolescente che vive con la nonna malata Anna (Lin Shaye). Rovistando nella sua soffitta, trova le istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito correttamente, risveglierà “l’uomo di mezzanotte” (Kyle Strauts), un essere malvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà.

All’inizio, Alex e i suoi amici pensano che il gioco sia divertente e innocuo. Lo è, fino a quando The Midnight Man non arriverà a giocare… per davvero. Quando il Dr. Goodberry (la leggenda dell’horror Robert Englund) va a trovare Anna, percepirà la presenza di The Midnight Man e metterà in guardia i ragazzi sul destino che li attende…

Scheda tecnica: ‘The Midnight Man‘ regia di Travis Zariwny; cast artistico: Gabrielle Haugh, Robert Englund, Lin Shaye, Grayson Gabriel, Summer Howell, Keenan Lehmann, Meredith Rose, Michael Sirow e Kyle Strauts; genere: horror; distribuzione: Adler Entertainment; durata: 95 minuti; data di uscita: 11 gennaio.

Sinossi: Tre Manifesti a Ebbing, Missouri è una black comedy diretta dal premio Oscar Martin McDonagh.

Sono passati mesi e l’omicidio di sua figlia è rimasto irrisolto, così Mildred Hayes (Frances McDormand) decide di smuovere le autorità, commissionando tre manifesti alle porte della sua città – ognuno dei quali grida un messaggio provocatorio e preciso – diretti a William Willoughby (Woody Harrelson) il venerato capo della polizia locale.

Quando viene coinvolto anche il suo secondo ufficiale, Dixon (Sam Rockwell), ragazzo immaturo e dal temperamento violento, la battaglia tra Mildred e le forze dell’ordine di Ebbing è dichiaratamente aperta.

Il film ha trionfato alla 75a edizione dei Golden Globe, vincendo ben quattro premi: Miglior film drammatico, Miglior attrice in un film drammatico (Frances McDormand), Miglior attore non protagonista in un film (Woody Harrelson) e Miglior sceneggiatura.

Scheda tecnica: ‘Tre Manifesti a Ebbing, Missouri‘ regia di Martin McDonagh; cast artistico: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes, Abbie Cornish, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, Kerry Condon, Zeljko Ivanek, Amanda Warren; genere: drammatico; distribuzione: 20th Century Fox; durata: 115 minuti; data di uscita: 11 gennaio.