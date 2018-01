Il lato B di Belen è rifatto? Dalla tv ai social continua la polemica

ROMA – Sembra un argomento su cui a nessuno verrebbe in mente di discutere. Eppure c’è chi l’ha fatto. Da qualche giorno, infatti, continua la polemica sul lato B di Belen che – secondo i più – sarebbe rifatto.

Tutti contro Belen

In realtà, la discussione sui presunti ritocchini che Belen avrebbe fatto nel corso del tempo torna si riaccende puntuale almeno una volta all’anno. Questa volta a portarla a galla è stata Striscia la notizia. Durante la rubrica Fatti e Rifatti, mandata in onda qualche giorno fa, la showgirl è stata messa sotto la lente di ingrandimento per quel lato B che abbiamo visto in tante foto e che molti invidiano. Lato B che non sarebbe frutto dell’esercizio fisico che Belen fa assiduamente. Il servizio non è passato inosservato sui social su cui – ben presto – si è trasferita la discussione. Al grido di “basta ritocchi” gli utenti si sono scatenati contro la showgirl argentina colpevole di aver rivoluzionato la sua immagine.

A rincarare la dose Novella 2000 secondo cui la Rodriguez avrebbe persino cambiato chirurgo per continuare a rifarsi. “Alcuni amici a lei vicini le starebbero consigliando di smettere – riporta il magazine-. Belen Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi interventi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po’ troppo”.

La risposta di Belen

Travolta dai commenti, Belen così ha deciso di rispondere a tono. Su Instagram. La showgirl così ha pubblicato una foto di quando aveva 15 anni a dimostrazione che quel lato B su cui tutti hanno da ridire non ha subito cambiamenti. “Diciamo che la fortuna a me non è mai mancata”, ha scritto nella didascalia. Lato B rifatto o meno, i curiosi dovranno accontentarsi di questa risposta.