Stefano De Martino a Verissimo esclude il ritorno di fiamma con Belen

ROMA – Tra qualche giorno sarà all’Isola dei Famosi come inviato. Un’avventura tutta diversa da quelle precedenti raccontata da Stefano De Martino a Verissimo. Nella puntata in onda questo pomeriggio, il ballerino si è confidato con Silvia Toffanin alla vigilia della partenza.

“Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti”. Affetti in cui rientra, primo tra tutti, Santiago, il figlio avuto con Belen Rodriguez. I due si sono lasciati nel 2015, spezzando quello che sembrava un amore da sogno. Più volte, poi, nel corso del tempo, i giornali di gossip hanno parlato di un possibile ritorno di fiamma mai concretizzatosi. E chi ancora ci spera dovrà mettersi l’anima in pace.

A chiudere definitivamente a un riavvicinamento ci ha pensato Stefano De Martino ai microfoni di Verissimo: “Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. Ci saremo sempre l’uno per l’altra”. De Martino e la Rodriguez, dopo una separazione inizialmente non proprio felice, hanno ritrovato la serenità. La coppia ora condivide una tenera amicizia. Un equilibrio ritrovato proprio per il bene di Santiago. L’unico amore nella vita dell’ex Amici.

“Sono single”

Il ballerino, nel corso dell’intervista, ha infatti chiuso anche alla vita amorosa. Almeno per il momento. “Sono single – ha ammesso -. Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione”. Nei mesi scorsi, De Martino era stato accostato a Gilda Ambrosio. I due erano diventati una coppia nel corso dell’estate scorsa. A quanto pare, il loro è stato solo un flirt. Per Stefano adesso l’unico impegno sarà l’Isola. Un sogno che rincorreva da tempo: “Per me fare L’isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di Amici, ma non mi piace vivere di rimpianti”. Per sapere come sarà Stefano De Martino da inviato bisognerà attendere lunedì 22 gennaio.