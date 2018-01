Le buche a Roma? Una sfida per veri eroi nel nuovo video degli Actual

Cosa succede quando prendi una BUCA A ROMA?



Le buche a Roma sono un problema reale tanto da parlare di vera e propria emergenza per la città. Per chiudere tutti i crateri che dilaniano le strade della Capitale il governo ha stanziato 200 milioni di euro. A far sorridere sul tema sono gli Actual.

Infatti Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci sono tornati con un video che simula una vera e propria guerra con buche da schivare e una grande incognita: riusciranno gli autisti romani a tornare a casa?

Gli Actual in tv

Dal 15 gennaio gli Actual approderanno in tv commentando la Red Bull Soapbox Race, il campionato mondiale dei veicoli a quattro ruote più buffi e pazzi del pianeta, sbarca in esclusiva per l’Italia su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 119) a partire da lunedì 15 gennaio alle 20.10.

Gli Actual (Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci) sono un duo romano di attori, registi e sceneggiatori. Dopo molti video di successo, esplodono definitivamente sul web grazie alla trilogia “Rimorchiare a Roma Nord”, “Rimorchiare a Roma Sud” e “Rimorchiare a Roma Centro”.

Con circa 7 milioni di views hanno letteralmente fatto impazzire la capitale: “Un Top è un Daje che ha fatto il soldi” è la frase trend tra i ragazzi romani.

Seguono video di successo come “Ostia vs Fregene”, “Top vs Daje”, “Romanji”.