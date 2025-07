Ritiro Pogacar, c’è la decisione definitiva dopo la caduta: stupore al Tour

Continua senza sosta il Tour de France e tra poche ore comincerà la parte più interessante e che ci aprirà ad un weekend ricco di emozioni. Ma già nella giornata di ieri abbiamo avuto sorprese e colpi di scena e soprattutto negli ultimi chilometri abbiamo assistito alla caduta del campione e super favorito Tadej Pogacar.

Il ciclista è caduto a pochissimi chilometri dal traguardo ma fortunatamente non ha avuto ripercussioni sulla classifica con i compagni e anche gli avversari che – in un gesto di lealtà quasi estremo – hanno aspettato e di conseguenza aiutato il grande campione. Ma ora c’è comunque grande preoccupazione per vedere come reagirà il ciclista ai prossimi impegni e se effettivamente ha accusato il colpo, dal punto di vista fisico.

A fine gara Pogacar ha comunicato di stare abbastanza bene fisicamente e nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti su una vicenda che tiene in ansia tutti i tifosi di ciclismo. Su X tanti fan hanno dato aggiornamenti sulla vicenda ed hanno commentato una situazione che potrebbe di fatto decidere questo Tour de France. E ora anche dalla UAE Emirates arrivano indicazioni sulle condizioni dello sloveno, ha parlato il direttore medico della squadra Adrian Rotunno, occhio quindi alle ultime novità.

Ultim’ora Pogacar, ecco gli aggiornamenti dopo la caduta

Le condizioni di Pogacar preoccupano i fan ma intanto ha parlato il direttore medico della UAE Emirates Rotunno che ha di fatto rassicurato tutti, ecco nello specifico tutte le sue parole: “Dopo un esame completo post tappa possiamo dire che fortunatamente Tadej non ha riportato ferite gravi”. Il medico ha escluso le peggiori ipotesi che si erano sviluppate nelle ultime ore:

“Nessuna commozione cerebrale ne fratture. Presenta solo alcune contusioni generiche e abrasioni all’avambraccio sinistro e all’anca, ma per il resto sta bene”. Parole che hanno in parte rassicurato i fan di Pogacar ma restano intanto dubbi su questa situazione e c’è curiosità per vedere come si comporterà il ciclista sui Pirenei.

Vingegaard sembra in grande forma e pronto ad attaccare il grande rivale e vedremo presto come si comporterà il ciclista nel corso della corsa ma va sottolineato che tutti hanno avuto grande paura ieri, in questo momento Tadej Pogacar è fondamentale per la crescita del movimento ciclistico ed un suo infortunio manderebbe letteralmente in tilt tutti i compagni di squadra.