ROMA – C’è tempo fino a San Valentino per catturare Kyogre su Pokémon GO.

Il Pokémon leggendario di tipo acqua sarà, infatti, uno dei boss delle Battaglie Raid, disponibile fino al 14 febbraio. Vediamo quindi come poterlo acchiappare.

Come catturare Kyogre

1.Raid Battle

Per prima cosa, i Pokémon Leggendari non si trovano “in natura”, ma si presentano come boss dei Raid Leggendari, il livello di difficoltà più elevato delle Raid Battle.

Quando un Raid Leggendario sta per avere inizio, apparirà un uovo leggendario sopra una palestra.

Si avranno 48 ore di tempo prima dell’inizio della battaglia e 2 ore di tempo totali del Raid.

I Pokèmon migliori per combattere

Come tutti i leggendari, anche Kyogre è forte.

Parliamo di punti CP che vanno oltre i 30mila abbondanti.

Bisogna quindi schierare un Pokémon forte, ma anche del tipo giusto.

Kyogre è un Pokémon Leggendario di tipo Acqua.

Contro di lui sono efficaci i Pokémon di tipo Elettro e Erba.

Ottimo per te se hai nel tuo Pokédex uno Zapdos.

Anch’esso Pokémon Leggendario, ma di tipo Elettro, Zapdos ha nel suo arsenale la mossa principale Falcecannone e l’attacco veloce Raggioscossa.

Altro Pokémon di tipo Elettro efficace è Jolteon, una delle evoluzioni di Eevee.

Incisivo anche Exeggutor, uno dei più forti Pokémon di Tipo Erba, con le mosse Solarraggio e Semitraglia.

Se siete sprovvisti di questi Pokémon, l’importante è che abbiate a mente di schierare il tipo giusto, Erba o Elettro.

NON utilizzate Tyrannitar.

Sebbene fino ad ora si è dimostrato il migliore contro i Pokémon Leggendari, questo non è quel caso.

2. Catturare Kyogre

Una volta completato il Raid, si apre la possibilità di catturare Kyogre.

Sebbene il Pokémon Leggendario sarà indebolito, l’impresa resta difficile.

Baccalampon dorata

Per aumentare le possibilità di cattura, è consigliata una buona quantità nello zaino di Baccalampon dorata.

Le Bacche Golden Razz aumenteranno notevolmente le vostre possibilità di catturare un Pokémon.

Premier Ball

Le Premier Ball sono assolutamente da usare per la cattura di un Pokémon forte, a maggior ragione se si tratta di un leggendario.

Cercate di conservarne il più possibile prima di scontrarvi con loro.

Se siete in grado di lancirae una palla curva le possibilità di catturare Suicune aumentano a dismisura.