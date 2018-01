Gli U2 tornano in Italia per l’Experience + Innocence Tour 2018

ROMA – A distanza di un anno dal The Joshua Tree Tour, gli U2 tornano in Italia.

La band di Bono Vox ha annunciato due date del “U2 // Experience + Innocence Tour 2018” al Forum di Assago (Milano), l’11 e 12 ottobre 2018.

U2 tornano in Italia: info e biglietti

Le prevendite dei biglietti per le date di Milano saranno disponibili in anteprima per gli iscritti al fan club U2.com dalle ore 10.00 di giovedì 18 gennaio fino alle ore 17.00 di sabato 20.

Per chi ha pre-ordinato l’album Songs of Experience, prima del 30 novembre 2017, la prevendita aprirà alle ore 9.00 di lunedì 22 gennaio fino alle ore 17:00 di mercoledì 24 gennaio.

I fan riceveranno un codice che consentirà l’accesso per partecipare alla prevendita limitata dei biglietti.

Gli iscritti a #MyLiveNation su www.livenation.it potranno accedere alla pre-sale a partire dalle ore 9.00 di giovedì 25 gennaio 2018 fino alle ore 17:00 dello stesso giorno.

Vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 26 gennaio su Ticketmaster.it, Ticketone.it.

Songs Of Experience

Pubblicato il 1 dicembre 2017, Songs Of Experience è il quattordicesimo album in studio degli U2, anticipato dai singoli You’re the Best Thing About Me e The Blackout.

La cover dell’album, che ritrae i figli di Bono e la figlia di The Edge, rispecchia lo spirito della tracklist: brani intimi, dedicati agli affetti familiari, ma anche ai fan.

Non mancano tracce su tematiche sociali e riflessioni sulla vita.

A livello tematico, Songs Of Experience può considerarsi la diretta continuazione del precedente album Songs of Innocence, pubblicato nel settembre 2014.

La tracklist:

Love Is All We Have Left Lights of Home You’re the Best Thing About Me Get Out of Your Own Way American Soul Summer of Love Red Flag Day The Showman (Little More Better) The Little Things That Give You Away Landlady The Blackout Love Is Bigger Than Anything In Its Way 13 (There Is a Light)

Tracce bonus nell’edizione deluxe