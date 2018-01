Scuola. All’IIS Pedemontana di Palestrina tanti eventi per ‘Futura’

ROMA – Programma ricco di eventi per l’istituto professionale via Pedemontana di Palestrina-Cave, in provincia di Roma, in occasione della festa del Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd) intitolata ‘Futura’. L’iniziativa e’ promossa dal Miur dal 18 al 20 gennaio a due anni dalll’introduzione del piano che ha stabilito i principali indirizzi in materia di innovazione della scuola italiana.

La commissione team digitale del professionale di Palestrina ha previsto una serie di attivita’ gia’ a partire dal rientro tra i banchi dopo le feste natalizie. Dall’8 al 12 gennaio, infatti, alcuni insegnanti dell’istituto hanno collaborato insieme ad altre scuole europee per elaborare e condividere nuove strategie di didattica digitale e realizzare una piattaforma.

Ieri, 17 gennaio, nella sede di Palestrina e’ stato allestito lo stand per attivita’ di disseminazione del progetto Erasmus+ Stride e, dalle 10 alle 12, sono state condivise le buone pratiche inerenti il Pnsd:

– il laboratorio linguistico a cura dei docenti Angelucci e Pepe;

– Hangout, l’app di messaggistica, chiamate, videochiamate e videoconferenze;

– l’app per l’inglese;

– gli strumenti per Dsa;

– Edmodo;

– laboratorio informatico a cura dei docenti Diotallevi, Gabriele e Izzo;

– Screencast, per registrare l’output dello schermo, utile per creare video lezioni;

– Google sites, per creare siti web;

– Padlet, app che permette di creare bacheche virtuali condivise tra piu’ utenti;

– Kahoot, per creare in modo semplice questionari test quiz verifiche;

– basi di WordPress, la piattaforma per fare siti e blog open source.

Nel primo pomeriggio invece caffe’ digitale, in cui sono state illustrate le strategie digitali per una didattica innovativa.

Oggi, dalle 8 alle 14 nella sede di Cave, e’ stato proiettato per le classi prime un filmato sulla tematica del cyberbullismo, con relativo dibattito. Lo stesso filmato sara’ proiettato domani per le classi prime della sede di Palestrina, dove tornera’ anche lo stand per attivita’ di disseminazione del progetto Erasmus+ Stride. Sempre oggi, dalle 12 alle 13 nella sede di Cave, si e’ svolto l’incontro ‘Il mio Pnsd nel Ptof’, in cui sono state illustrate le modalita’ che la scuola propone per il recepimento delle azioni del Pnsd nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Lo stesso evento si ripetera’ nella sede di Palestrina sabato 20 dalle 10 alle 12 e in quella di Cave dalle 11 alle 13 durante l’open day. Nella sede di Cave domani saranno condivise le buone pratiche inerenti il Pnsd:

– il Laboratorio informatica 1 a cura dei docenti Crisci, Comi, Ettorre e Lasaponara;

– Timelines, l’app per creare linee del tempo;

– Simple mind, l’app per le mappe concettuali;

– Flipped classroom;

– il Laboratorio informatica 2 a cura dei docenti Latini, Mattozzi;

– Google Apps: form, drive, sites; Graphics, l’app per disegnare funzioni;

– Edmodo.

Il 20 gennaio, sempre nella sede di Cave dalle 10 alle 14, sara’ proiettato un video realizzato dai ragazzi inerente attivita’ ed eventi organizzati dall’istituto. La festa del Piano Nazionale per la scuola digitale e’ stata organizzata dalla scuola con lo scopo di sensibilizzare e informare le comunita’ scolastiche rispetto ai contenuti del Pnsd.